Mondiale della Pizza: la migliore pizza classica è a Bergamo, Giulia Vicini vince per il secondo anno consecutivo

La bergamasca Giulia Vicini non solo ha sbaragliato la vasta platea di pizzaioli uomini salendo sul primo podio della categoria Pizza classica ma si è aggiudicata anche il premio Sostenibilità. I vincitori delle varie discipline

Doppia vittoria in Rosa al Campionato Mondiale della Pizza 2024 che si è appena concluso alle Fiere di Parma. La bergamasca Giulia Vicini non solo ha sbaragliato la vasta platea di pizzaioli uomini salendo sul primo podio della categoria Pizza classica ma si è aggiudicata anche il premio Sostenibilità. E per la cronaca è la seconda volta che la Vicini sforna la migliore Pizza classica d’Italia avendo vinto anche l’edizione 2023. Sempre restando in tema di Pizza classica il secondo posto del Campionato se lo è aggiudicato Ribera Nicolas. Al terzo Staropoli Nicola.

Le nuove tendenze della pizza

Il Campionato di Parma ha tracciato anche una mappa delle nuove tendenze della stagione pizza: Le ricette con ingredienti vegetali e le “tradizionali” con prodotti rivisitati e a forte identità territoriale, dotate di croccantezza grazie, ad esempio, a preparazioni con crunch, sono le nuove tendenze gourmet che potrebbero arrivare nelle pizzerie e nei ristoranti con l’arrivo della stagione estiva ed emerse con il Campionato Mondiale della Pizza.

Le nuove proposte, presentate come esercizio stilistico, nel corso delle gare della competizione, aprono un nuovo ciclo che possono essere classificate come vegetariane e che vanno ad affiancare le classiche e quelle della tradizione come Margherita, Marinara, Capricciosa e tutte le altre appartenenti alla storia della pizzeria italiana. Tra le novità più innovative la pizza sul cibo povero, nello specifico sul borlengo (cibo povero di origine emiliana e che è una specie di crêpe molto sottile e croccante, che si serve caldissima), la pizza al Parmigiano Reggiano alle tre stagionature fino a 60 mesi, quella che omaggia la terra con i prodotti di stagione freschi e infine la pizza salata a base gelato.

Il campionato mondiale della pizza

Al campionato mondiale della pizza hanno partecipano 718 concorrenti (maestri pizzaioli e chef) rappresentanti di 55 nazioni. La competizione ha previsto 1038 gare, di cui di cottura 957. Nelle gare di cottura la pizza classica nelle sue declinazioni ha avuto 531 interpretazioni mentre sono state più di 100 per ognuna delle altre categorie, quali la pizza in pala, in teglia, la pizza a due (collaborazione tra pizzaiolo e chef). Non sono mancate le gare di abilità, con il free style e l’esibizione acrobatica con i dischi di pasta per pizza a ritmo di musica. La presentazione delle gare e dei concorrenti è stata condotta da Johnny Parker insieme a Patrizia Desideri.

La manifestazione, che ha visto un calendario di incontri e appuntamenti con parole chiave internazionalità e sostenibilità, ha visto svolgersi il Pizza World Forum, aperto nelle sessioni dell’Area seminari con filo conduttore i termini Accoglienza, Etica, Inclusione. Il Pizza World Forum ha avuto la finalità di costruire, attraverso il contributo di esperti del settore e del mondo food, un “Manifesto della pizzeria relazionale” suddiviso in 10 punti che contengono indicazioni su come rendere una pizzeria, accogliente, etica e inclusiva.

Infine, anche per questa edizione del Campionato Mondiale della pizza si è svolto il Trofeo Heinz Beck – I primi piatti in pizzeria: una gara sotto l’occhio attento dello chef tri-stellato Michelin Heinz Beck, a Parma nella veste di giurato d’eccezione. A gareggiare sono i primi piatti di qualità, artigianali ed “espressi” creati dai cuochi delle pizzerie.

31° Campionato Mondiale della Pizza: i vincitori delle varie discipline

Pizza Classica

1. Vicini Giulia

2. Ribera Nicolas

3. Staropoli Nicola

Pizza Napoletana STG

1. Carletti Lorenzo

2. Ortigoza Ezequiel David

3. Ricciardi Adriano Aurelio

Pizza in Teglia

1. Sancamillo Domenico

2. Saviana Antonio

3. Petrucci Chiara

Pizza in Pala

1. La Porta Salvatore

2. Timoncini Luigi

3. Militi Antonino

Pizza a Due

1. Micheli Clara con Giovanna Alberti

1. Damiano Alessandro con Daniele Conte

2. Geron Sophie con Pascal Di Lorenzi

3. Huminski Fiodar con Mirko D’agata

Pizza senza glutine

1. Conte Daniele

2. Marchini Mario

3. Alveti Fabio

Pizza più larga

1. Pasini Daniele

2. Suszek Ireneusz

3. Kaya Hasan

Pizzaiolo più veloce

1. Bonazza Luca

2. Amendola Giuseppe

3. Iraci Andrea

Freestyle

1. Tolu Francis

2. Sauret Quentin

3. Tachikawa Takumi

Triathlon

1. Faye Arnaud

Trofeo Heinz Beck

1. Dedgjonaj Ernest

2. Gobeo Mattia

3. Raimondo Laurent

Trofeo Heinz Beck premio speciale: Miglior abbinamento al vino

Gobeo Mattia