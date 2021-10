Milano Wine Week: nove giorni per rilanciare la cultura del vino

Oltre 300 eventi ed esperienze in centinaia di luoghi della città, 10 Wine District che trasformano i quartieri più trendy di Milano nella casa dei più grandi Consorzi e un ricco programma di eventi esclusivi per consumatori e professionisti. Ma anche occasione di business con Masterclass, eventi di aggiornamento e formazione, meeting B2B e un nuovo, grande appuntamento solo per operatori: Wine Business City, Fino al 10 ottobre

Oltre 300 eventi ed esperienze in centinaia di luoghi della città, 10 Wine District che trasformano i quartieri più trendy di Milano nella casa dei più grandi Consorzi e un ricco programma di eventi esclusivi per consumatori e professionisti che raccontano il mondo del vino in tutti i suoi linguaggi: è partita in grande stile Milano Wine Week il grande evento di sistema dedicato al mondo del vino, capace di riunire e coinvolgere allo stesso tempo i principali interlocutori della filiera vitivinicola di tutto il mondo – opinion leader, produttori e organizzazioni, operatori e stampa – e il grande pubblico di wine lover.

La manifestazione per dieci giorni si propone come la più grande vetrina dell’Italia enologica, palcoscenico della ripresa sinergica delle filiere produttive del Paese, nonché luogo ideale per il rilancio della cultura del consumo del vino, del mondo della ristorazione e della somministrazione affiancandosi alle settimane della Moda e del Design come terzo grande momento internazionale di promozione dell’eccellenza Made in Italy a Milano,

Il programma è concepito come un modo di vivere e scoprire il vino in tutte le sue espressioni con eventi in centinaia di locali, degustazioni, abbinamenti, aperitivi tematici, ma anche come grande occasione di business con Masterclass, eventi di aggiornamento e formazione, meeting B2B e un nuovo, grande appuntamento solo per operatori: Wine Business City, in programma il 3 e 4 ottobre.

Il programma si prospetta con appuntamenti quotidiani con una serie di Wine Pairing. Si parte con il caffè dell’Hotel Senato dove si propone di cominciare la giornata in modo spumeggiante con un calice di Franciacorta a scelta dalla carta dedicata, abbinato all’esclusivo Salmone Coda Nera Riserva, oltre che alla colazione dolce e salata servita al tavolo. Si prosegue con Visita cantina Cà Maiol |del gruppo Vinicolo Santa Margherita una visita guidata al vigneto Molin e alla nuova cantina, che si conclude con una degustazione di Lugana Doc abbinata ad una proposta food dedicata.

Si chiama Gemme nascoste l’aperitivo al Tone Milano – Bread Lab di Via Donatello alla scoperta di piccole realtà che utilizzano vitigni autoctoni. Mailing con prodotti del panificio e materie prime in via di estinzione.

Ci si può spostare quindi alla vineria di San Giovanni di Viale Monza per un aperitivo con Metodo Classico Claristori Extra Brut e Buttafuoco Il Cacciatore. Wine parking questa volta a La Pobbia 1850 di Via Gallarate, per un menù milanese abbinato a Buttafuoco FlamberaiAltro Wine parino all’Enoteca DiVino di Via Filippino Lippi, per un Tagliere di salumi e formaggi lombardi abbinato a Buttafuoco fiammerei

Fra gli eventi speciali da segnalare un incontro tra vino e moda presso la boutique Leardini per una degustazione dei vini di Cantina Vicari. Un incontrò tra due eccellenze marchigiane in una cornice esclusiva

Alla Rinascente di P.za del Duomo, dal 2 ottobre al 5 ottobre (dalle ore 11:00 alle ore 20:00): tasting e informazioni con Cantina Mesa, Opale Vermentino di Sardegna DOC, Buio Carignano del Sulcis Riserva DOC, Gavino Carignano del Sulcis Riserva DOC. Pranzo con Brunello di Montalcino Camponovo e Col di Lamo

E ancora Wine Pairing sulla Terrazza Duomo con Antipasti dinner Tartare di fassona pimontese con granella di pistacchio di bronte e stracciatella d’andria al basilico Col Di Lamo, Col di Lamo Brunello Montalcino DOCG 2016 A Diletta Primi dinner Risotto carnaroli alla barbabietola, tartufo nero e taleggio Rossi Alessandro/Camponovo Rossi Alessandro/Camponovo Brunello di Montalcino DOCG 2016 Camponovo.

Altro Aperitivo presso Pri.Mo in Piazza Antonio Gramsci, con Metodo Classico e Buttafuoco flamberai Nella stessa sede Pranzo o cena con Rosso di Montalcino SassodiSole, Tassi e Soc Agricola Centolani Altro Wine Pairing presso La Locanda Del Gatto Rosso di via Ugo FoscoloCon menu pranzo Tortino di zucca con crema ai funghi porcini costata dry aged alle erbe fini con patate saute’ (30 giorni di frollatura) Crostata di mele calda con gelato alla crema. Menu accompagnato da 2 Calici di rosso di Montalcino a scelta fra: SassodiSole, Rosso di Montalcino DOC 2019, Tassi Rosso di Montalcino DOC 2018, Società Agricola Centolani, Tenuta Friggiali Rosso di Montalcino DOC 2019

Per il menu cena Risotto porcini, toma d’alpeggio e nocciole croccanti del Piemonte guancia di vitello brasata con purè di patate il nostro panettone farcito con mascarpone e crema pasticcera al cioccolato. Il menu è accompagnato da 2 Calici di brunello di Montalcino a scelta fra: SassodiSole Brunello di Montalcino DOCG 2016, Tassi Brunello di Montalcino DOCG 2016, Società Agricola Centolani, Tenuta Friggiali Brunello di Montalcino DOCG 2016.

Ci si sposta per un Wine Pairing presso Il Salotto in Galleria Vittorio Emanuele. Anche in questo caso Pranzo o Cena con Rosso e Brunello di Montalcino Camigliano, Val di Suga, Elia Pallazesi Collelceto

Il menù del pranzo prevede Tortelli di Zucca alle Erbe Aromatiche Ossobuco in gremolada con Polenta Dessert a scelta tra le proposte del giorno dello chef Il Menu è accompagnato da 2 calici di Rosso di Montalcino a scelta tra: Camigliano, Rosso di Montalcino Val di Suga, Val di Suga Rosso di Montalcino 2019 Elia Pallazesi Collelceto, Rosso di Montalcino DOC – CENA (60,00 euro) Crostini di Polenta Fritta con Funghi Porcini Risotto al Tartufo nero in crosta di Parmigiano Filetto di manzo al Brunello con Patate alla Salvia e Rosmarino Dessert a scelta tra le proposte del giorno dello chef Il Menu è accompagnato da 2 di Brunello di Montalcino a scelta tra: Camigliano, Paesaggio Inatteso Brunello Val di Suga, Vigna Spuntali Brunello di Montalcino 2016 Elia Pallazesi Collelceto, Brunello di Montalcino DOCG 2016 Pranzo o cena con Rosso e Brunello di Montalcino Campogiovanni, Azienda Agricola Poggiarellino e Cortonesi Raffinato Wine Pairing quello al Savini 1867 di Via Ugo Foscolo Il menu pranzo prevede Guancialino di vitello brasato, purè al latte di mandorla e cips di pane al pepe nero di Kampot Risotto allo zafferano secondo la tradizione Ossobuco di vitello e gremolada con purè di patate Tiramisù Savini Il menù è accompagnato da due calici di Rosso di Montalcino a scelta tra: Campogiovanni Rosso di Montalcino DOCG 2019, Azienda Agricola Poggiarellino di Ginotti Lodovico Cortonesi, Rosso di Montalcino La Mannella 2019 Tenute Donna Olga. Stesso menù anche per la cena