Milano Fashion Week: sfilata Next Trend in banca

Dieci stilisti italiani sfilano domenica 22 settembre nella storica filiale di Intesa Sanpaolo di via Verdi nel centro di Milano

Intesa Sanpaolo partecipa alla Milano Fashion Week in programma dal 17 al 23 settembre con la sfilata Next Trend: cento diversi outfit, dieci stilisti di talento, che si svolgerà domenica 22 settembre alle 18 nello storico Palazzo delle Colonne di via Verdi 8 dove sfileranno 10 stilisti italiani provenienti da Bologna, Firenze, Mantova, Milano, Napoli, Udine e Vercelli. Dopo la partecipazione alla MFW 2017 e alla settimana della moda AltaRoma 2018, proseguono, infatti, le iniziative del Gruppo Intesa Sanpaolo a supporto di uno dei principali fattori di successo dell’economia italiana.

Secondo uno studio realizzato dalla Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, infatti, il sistema moda italiano, che comprende tessile, abbigliamento, calzature e pelletteria è un settore chiave per l’economia: con più di 24 miliardi di euro di valore aggiunto generato, rappresenta il 10,6% del manifatturiero e occupa circa 500 mila addetti, ovvero il 13% degli addetti occupati complessivamente nella manifattura italiana. Non si tratta solo di un’eccellenza nazionale. La moda Made in Italy, infatti, mantiene il suo primato anche in Europa, sia in termini di produzione che di valore aggiunto. Poco meno del 40% del valore aggiunto generato dal sistema moda dell’Unione Europea è associabile all’Italia, una quota pari a tre volte quella tedesca, quattro volte quella spagnola e cinque volte quella francese.

L’analisi prosegue evidenziando come i fondamentali di crescita del sistema moda italiano restino solidi pur in uno scenario complesso. Nei primi sette mesi del 2019 il fatturato del sistema moda è aumentato a prezzi correnti del 3% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente, grazie al traino della filiera della pelle (+8,1% tendenziale). Segnali di tenuta sono poi venuti dalle vendite di abbigliamento (+0,8%), mentre i produttori più a monte del tessile hanno accusato un lieve calo (-1%). Ancora una volta le imprese italiane del sistema moda hanno conseguito ottime performance sui mercati esteri, dove hanno messo a segno una crescita delle esportazioni pari al 7,9%, con punte del +10,8% nella filiera della pelle e un progresso del 9,9% nel comparto dell’abbigliamento.

Stefano Barrese, responsabile divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo: “La moda è uno dei settori trainanti non solo per la città di Milano, ma soprattutto per l’economia del Paese. La nostra Banca diviene piattaforma di crescita offrendo alle imprese non solo il supporto finanziario necessario, ma anche una opportunità di visibilità durante un evento importante come la fashion week e una spinta ulteriore verso la crescita nei mercati esteri. Continuiamo quindi oggi il percorso intrapreso con Imprese Vincenti, il programma di valorizzazione dedicato a 120 PMI, tra cui 40 appartenenti a questo settore”.

In vista dell’appuntamento di domenica 22 settembre, la storica filiale milanese di via Verdi in cui campeggia lo ‘Zodiaco’, il grande orologio centrale in rame sbalzato e dorato eseguito nel 1941 dal maestro Giacomo Manzù, in coerenza con i principi di condivisione e coinvolgimento che Intesa Sanpaolo promuove con grande impatto in tutta Italia, accoglierà al proprio interno la passerella su cui sfileranno le collezioni ideate da dieci aziende del settore provenienti da tutta Italia.

Le 10 imprese ospitate in passerella grazie a Intesa Sanpaolo:

FRANCO FERRARO: stilista italiano con oltre 40 anni di esperienza nella moda, dal 1974 disegna per etichette private e produce in Valsesia (Vercelli) le sue collezioni uomo, donna ed accessori con il marchio “Franco Ferraro” presente anche in 51 negozi in Corea. Le creazioni di Franco Ferraro anticipano le tendenze della moda senza eccessi, all’insegna dell’equilibrio e dell’armonia. Capi che, nel trascorrere del tempo, mantengono tutto il loro fascino e il pregio di materiali d’eccellenza.

GAZEL: Contemporanea, cosmopolita, raffinata, esuberante ma senza eccesso. A Udine, Alessandra Verona fonda nel 2001 Gazèl (“bella ragazza” in lingua nordafricana), azienda di abbigliamento e accessori moda Made in Italy per un total look coordinato, eclettico e mai banale. Le collezioni sono progettate in modo responsabile con riutilizzo creativo di materie prime. Il core business si rivolge ad una mirata clientela in Italia e all’estero che sposi la mission e l’identità del brand oltre all’apertura di boutique monomarca.

HANITA PUSH: Hanita è il Brand di punta di Push s.r.l., fondata nel 1993 da Carlo Casillo ed Antonio Auricchio a Nola (Napoli). Dal 2008 il progetto Hanita prevede la creazione di una linea basata su alta qualità, 100% Made in Italy, a prezzi competitivi. Il riferimento commerciale, rappresentato dal primo prezzo delle grandi firme, consente di coprire una fetta di mercato in grande espansione, sposando le esigenze di chi non vuole rinunciare alla moda di qualità senza perdere di vista l’aspetto economico. Tra i top retailer di Hanita figurano Lidia Shopping di Mantova, Mascheroni (Giussano), Michele Giglio di Palermo, Helme a Catania, Galiano a Napoli, Galleria Graffiti (Corato-Bari), Foti – Reggio Calabria, Fratelli Marras di Alghero, Commerciale Murru (Cagliari), La Caprese – Ischia, Alberto (Capri).

MINAVARA: Nato dall’idea di un’imprenditrice versatile e visionaria e sostenuto da collaboratori con più di vent’anni di esperienza nel fashion, il progetto Minavara prende corpo a Milano nel 2016 per rispondere al bisogno di uno stile moda innovativo, contemporaneo e vestibility free. È da questo desiderio di fascino che inizia la genesi del marchio. I modelli si ispirano alle geometrie di trapezi, rettangoli e linee forti. I disegni liberano le forme rendendo i corpi vitali e donando comodità alla bellezza delle curve morbide.

MANTÙ: Nato nel 2008, è il corporate brand di Castor. “Mantua me genuit” scriveva Virgilio, e proprio dalla nobile Mantova, città dalle molte eccellenze dove arte, cultura e tradizione si fondono con naturalezza l’una nell’altra, prende nome il brand. Marchio al 100% Made in Italy, Mantù ha le sue connotazioni-chiave nell’alta qualità del prodotto, nella cura assoluta del dettaglio e può vantare un profilo distributivo molto alto.

MARTINO MIDALI: dagli esordi nel 1980 ad oggi il gruppo di Milano vanta 60 punti vendita monomarca distribuiti su tutto il territorio italiano. La maison made in Italy si distingue sul mercato per lo stile rilassato, morbido e scevro da rigide strutture, proponendo capi di abbigliamento di alta qualità dalle linee ampie e sinuose, capaci di valorizzare al meglio la bellezza e lo stile di ogni donna. Una moda emancipata dall’up to date del fashion system. Eliminando il superfluo, l’essenza di uno stile molto personale e riconoscibile tutto all’insegna di una sofisticata naturalezza.

OBLIQUE CREATIONS: è un brand di prêt-à-porter nato nel 2006 con sede a Bologna. La Collezione OBLIQUE è distribuita in oltre 300 boutique di lusso e avant-garde. Oltre a uno showroom a Milano per servire l’Italia, il Middle e Far East, il brand è rappresentato in Showroom presenti a Düsseldorf (Germania e Svizzera), Salisburgo (Austria), Londra (Regno Unito/Irlanda), Praga (Repubblica Ceca), Kiev (Ucraina), Mosca (Russia/CIS) e New York (USA). Oblique Creations è presente anche con 8 boutique monomarca in Russia, Ucraina e Arabia Saudita.

OLIVEIRA FABIANA: azienda di alta moda nata a Milano nel 2017 e fondata dalla giovane stilista brasiliana Fabiana Oliveira. La passione per la ricerca sartoriale, per i tessuti preziosi e la cura nei dettagli, sono alla base della filosofia del marchio per creazioni esclusivamente italiane. Il brand è rivolto ad una donna con una forte personalità e uno stile che ne eleva il carattere: potente, determinato, intenso e appassionato.

OLOBLU – Italian Beach Couture: è un marchio di costumi da bagno e beachwear con sede a Milano. Eleganza, uno stile ben definito, la purezza delle linee e un fit unico sono le caratteristiche di ogni collezione. Dal beach-to-bar al day-to-night, ogni capo è concepito per essere indossato trasversalmente in qualsiasi momento. La collezione SS2020 è un tributo alle scintillanti notti e la discomusic dello Studio54 dove famose modelle, stelle nascenti del cinema e della musica sfoggiavano i look più sorprendenti. Un omaggio al glam degli anni ’70.

STEFANO DE LELLIS: Nasce nel 2009 a Firenze con l’idea di realizzare accessori e pezzi unici. L’unicità e l’artigianalità di questi prodotti rendono il lavoro di Stefano De Lellis raffinato ed esclusivo cosi nel 2010 il brand si struttura e lancia la prima collezione di abbigliamento. Anche nel mondo del tessile Stefano distingue i suoi capi per tagli, applicazioni, ricami e scelte stilistiche che hanno come comune denominatore quello di rendere la donna di un fascino seducente e raffinato. Il marchio è diffuso nelle migliori piazze internazionali da Luisaviaroma a Firenze a SoloModa store a Beirut e Jawahir riad Arabia Saudita.