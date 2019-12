Milano, Capodanno 2020: l’evento più ecosostenibile d’Italia

Per accogliere l’arrivo del nuovo anno, piazza Duomo sarà teatro del concerto-spettacolo promosso dal Comune: ‘Milano Capodanno For Future’, il primo Capodanno ecosostenibile d’Italia. Un grande evento dedicato alla sostenibilità promosso e realizzato dal Comune di Milano, la cui organizzazione è affidata ad Artificio23, e che vede la partecipazione di Rai Radio 2 come radio ufficiale dell’evento.

“Che 2020 vogliono quelli che oggi nel mondo hanno vent’anni?” Questa sarà la domanda che riecheggerà sulla piazza per tutta la sera. Sarà presente un grande mosaico dei desideri per l’anno che verrà. Sul palco di piazza Duomo sarà presente l’attivista per il clima Federica Gasbarro, unica italiana scelta dalle Nazioni Unite per rappresentare la sua generazione al vertice sul clima dell’Onu e all’Assemblea generale. Gli ospiti musicali della serata saranno Myss Keta Coma_Cose, e infine Lo Stato Sociale.

L’attenzione all’ambiente sarà massima, non solo nei contenuti, ma anche nella produzione dell’evento aderendo, a quelle che sono le linee guida e i dettami di Legambiente, di recente sviluppati per rendere “sostenibili” i grandi concerti e i grandi eventi pubblici.

TEATRO E MUSICA: