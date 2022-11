Migranti, telefonata tra Mattarella e Macron: “Piena collaborazione in ogni settore” tra Italia e Francia

Colloquio telefonico distensivo tra i due presidenti Mattarella e Macron segna un primo disgelo nei rapporti Italia-Francia dopo la tensione con Meloni sui migranti

Nella crisi italia Francia sui migranti entra in scena il distensivo contributo del Quirinale. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha avuto con il Presidente della Repubblica Francese, Emmanuel Macron, un colloquio telefonico, nel corso del quale entrambi hanno affermato la grande importanza della relazione tra i due Paesi e hanno condiviso la necessità che vengano poste in atto condizioni di piena collaborazione in ogni settore sia in ambito bilaterale sia dell’Unione Europea.

Migranti: la telefonata e il disgelo nei comunicati del Quirinale e dell’Eliseo

E’ quanto si legge in una nota della Presidenza della Repubblica che illustra con una bella foto di Sergio Mattarella e Emmanuel Macron la homepage del sito dove è postato in bella evidenza il comunicato congiunto, concordato sui rapporti tra i due Paesi.

Infatti , reciprocamente, l’Eliseo sottolinea con una nota che i due presidenti Mattarella e Macron, hanno avuto un colloquio telefonico e ribadito “la grande importanza delle relazioni tra la Francia e l’Italia”.

I due presidenti – informa il comunicato della presidenza francese datato 12 novembre alle ore 19 ma pubblicato oggi 14 novembre – “hanno entrambi affermato la grande importanza delle relazioni tra la Francia e l’Italia ed hanno sottolineato la necessità di mettere insieme le condizioni per una piena cooperazione in tutti i settori, tanto a livello bilaterale che in seno all’Unione europea”.

La notizia della telefonata tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed il presidente francese Emmanuel Macron è stata resa nota con un comunicato congiunto, diffuso dalla due presidenze e messo in home page sul sito del Quirinale e su quello dell’Eliseo.

È dunque arrivato il primo passo, nel senso della distensione, avviato dal Quirinale e dall’Eliseo per riportare i rapporti tra i due Paesi su un binario più equilibrato dopo le scintille determinate dal comportamento del governo Meloni sullo sbarco delle navi Ong in Sicilia e l’accoglienza della Ocean Vicking in Francia. Un escalation della tensione sui migranti – culminata nel fine settimana – esacerbata anche dalle dichiarazioni improvvide del leader della Lega Matteo Salvini che ha finito per isolare l’Italia all’interno della Ue.