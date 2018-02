Migranti, i Cinque Stelle si uniscono alla destra

Di Maio accusa Berlusconi di aver aperto le porte ai migranti ma si unisce a Salvini nel coro “Fuori tutti” – Renzi evita lo scontro

frontale e Mattarella non nasconde le sue preoccupazioni per clima di intolleranza aperto dal raid di Macerata

Luigi Di Maio si scaglia contro Silvio Berlusconi ma allo stesso tempo si unisce al coro anti-migranti intonato dalla destra dopo i fatti di Macerata. Il candidato Premier del Movimento 5 Stelle accusa il leader di Forza Italia di essere un “traditore della Patria” e lo fa pubblicando su Facebook il video con cui “quando era al governo prometteva casa e lavoro a tutti gli immigrati: guardate e diffondetelo”, è l’appello ai militanti.

Di Maio accusa l’ex Cavaliere di aver “creato la bomba sociale sull’immigrazione bombardando la Libia, firmando il regolamento di Berlino e facendo business sugli immigrati con la sinistra”.

In un’intervista a Repubblica, il leader pentastellato spiega: “Le nostre soluzioni sono nei 20 punti del programma: vogliamo assumere 10mila nuove risorse per rendere più veloce ed efficiente la procedura per valutare se un migrante ha diritto a stare in Italia o meno, e poi puntare tutto sulla cooperazione internazionale favorendo la stipulazione di accordi bilaterali con i Paesi terzi, in modo da rendere chiare e rapide le procedure di rimpatrio”.

Intanto il segretario del Pd, Matteo Renzi, evita lo scontro aperto sul tema immigrazione, consapevole che i fatti di Macerana stanno favorendo nei sondaggi la coalizione di centrodestra e soprattutto la Lega. “Per noi è difficile dire ‘razzisti’ e basta – si sfoga il leader con i suoi – Dobbiamo ponderare il messaggio, perché altrimenti loro in questo schema guadagnano voti. E noi non possiamo permettere che vinca la Lega, né regalare a loro e CasaPound la scelta degli argomenti della campagna elettorale. È chiaro a tutti che il rischio è che dopo di noi arrivi Salvini?”.

Sergio Mattarella, invece, non nasconde le sue preoccupazioni per clima di intolleranza: “L’Italia ha bisogno di sentirsi comunità, senza diffidenza. La mancanza di senso di comunità porta a diffidenza, intolleranza e a volte alla violenza – ha detto il Presidente della Repubblica parlando al Quirinale – Non mi stanco mai di sottolineare come il nostro Paese abbia bisogno di sentirsi una comunità di vita in cui tutti siamo legati da sorte comune e in cui si vive insieme agli altri, non con diffidenza ma con gli altri, vivendo insieme”.