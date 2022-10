Migliori trattorie d’Italia: la numero uno è Da Burde a Firenze, segue l’Antica Fattoria del Mirasole. Terza Sora Maria e Arcangelo

La Guida 50 Top Italia 2023 laurea i migliori locali in Italia che rappresentano l’autentica anima gastronomica della nazione, esaltando la territorialità a prezzi abbordabili. La classifica completa delle 50 trattorie premiate

Non è obbligatorio andare in un ristorante stellato per mangiare bene in Italia. C’è tutto un mondo di trattorie e bistrò sparsi per la penisola che offrono piatti eccellenti, fascinose atmosfere di tradizione, e soprattutto prezzi abbordabili per un’esperienza gastronomica di qualità. In tempi di crisi e ristrettezze economiche esce al momento giusto la Guida on line 50 Top Italy 2023, che laurea al primo posto come migliore trattoria d’Italia “Da Burde”, a Firenze, della famiglia Gori.

“Trattoria storica fiorentina, un punto di riferimento per molti appassionati – così 50 Top Italy presenta la trattoria fiorentina vincitrice -. Ambiente tradizionale, ben curato, tradizione anche nei dettagli. La cucina proposta è di stampo fiorentino ma guarda anche alla Toscana. I sapori sono decisi e spaziano per ogni palato, ottime le lunghe cotture come nel peposo, da non perdere le polpette del martedì a pranzo e le proposte di “non carne” nel periodo di Quaresima. La cantina è di livello, presenti tantissime cantine toscane, nazionali ed un’ottima selezione di vini e champagne francesi, carta a cura di Andrea Gori. Il servizio è cordiale, preciso e disponibile a soddisfare le esigenze del cliente. Una meta da segnare ogni volta che si visita Firenze”.

Al secondo posto viene designata l’Antica Osteria del Mirasole, a San Giovanni in Persiceto, della famiglia Cimini. A chiudere il podio Sora Maria e Arcangelo, ad Olevano Romano, della famiglia Milana che si aggiudicò il primo premio dell’edizione di due anni fa. Seguono quindi L’Osteria della Tana, ad Asiago, La Brinca, a Genova, Al Convento, a Cetara, della famiglia Torrente e Lo Stuzzichino, a Massa Lubrense, della famiglia De Gregorio. Ottava posizione per il Ristorante Al Cambio a Bologna. Chiudono la Top Ten due insegne romane: Roscioli Salumeria con Cucina e Arcangelo Vino e Cucina.

Le trattorie: autentica anima gastronomica della nazione, presidi di territori a prezzi abbordabili

“Le trattorie e le osterie del Bel Paese – sottolineano Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, i tre curatori della guida – rappresentano l’autentica anima gastronomica della nazione. Presidi dei territori che compongono la Penisola, fanno da trait d’union tra gli agricoltori, gli allevatori, i vignaioli, gli artigiani e tutti gli abitanti e i visitatori di un luogo. Una tradizione dunque che non va affatto abbandonata, ma che anzi va implementata e modernizzata secondo le nuove esigenze del pubblico e seguendo soprattutto i concetti di sostenibilità ambientale ed economica, divenuti ormai elementi imprescindibili anche della ristorazione. Validi esempi di tutto ciò sono senz’altro i nomi presenti nella nostra guida”.

Complessivamente sulla base delle indicazioni di 50 Top Italy 2023 l il Lazio guida la classifica delle regioni con il più alto numero di trattorie di qualità con 6 insegne. Seguono l’Emilia-Romagna con 5, poi Campania, Lombardia, Puglia e Veneto con 4 insegne.

La Classifica delle trattorie e dei bistrò migliori d’Italia 2023

1 Trattoria Da Burde, Firenze – Toscana

2 Antica Osteria del Mirasole, San Giovanni in Persiceto (BO) – Emilia-Romagna

3 Sora Maria e Arcangelo, Olevano Romano (RM) – Lazio

4 L’Osteria della Tana, Asiago (VI) – Veneto

5 La Brinca, Ne (GE) – Liguria

6 Al Convento, Cetara (SA) – Campania

7 Lo Stuzzichino, Massa Lubrense (NA) – Campania

8 Ristorante Al Cambio, Bologna – Emilia-Romagna

9 Roscioli Salumeria con Cucina, Roma – Lazio

10 Arcangelo Vino e Cucina, Roma – Lazio

11 Josto, Cagliari – Sardegna

12 Caffè La Crepa, Isola Dovarese (CR) – Lombardia

13 Vecchia Marina, Roseto degli Abruzzi (TE) – Abruzzo

14 Da Lucio Trattoria, Rimini – Emilia-Romagna

15 Antichi Sapori, Montegrosso di Andria (BT) – Puglia

16 Abraxas Osteria, Pozzuoli (NA) – Campania

17 Barred, Roma – Lazio

18 Trippa, Milano – Lombardia

19 Gerani Ristorante, Sant’Antonio Abate (NA) – Campania

20 Osteria Ophis, Offida (AP) – Marche

21 Mezza Pagnotta, Ruvo di Puglia (BA) – Puglia

22 Ristorante Consorzio, Torino – Piemonte

23 Mammaròssa, Avezzano (AQ) – Abruzzo

24 SantoPalato, Roma – Lazio

25 Boivin, Levico Terme (TN) – Trentino-Alto Adige

26 Hub, Macomer (NU) – Sardegna

27 Antica Trattoria del Gallo, Gaggiano (MI) – Lombardia

28 Armando al Pantheon, Roma – Lazio

29 Ai Due Platani, Parma – Emilia-Romagna

30 Lokanda Devetak 1870, Savogna d’Isonzo (GO) – Friuli-Venezia Giulia

31 Antica Trattoria Da Doro, Solagna (VI) – Veneto

32 Corona Trattoria, Palermo – Sicilia

33 Taverna Del Cacciatore, Castiglione dei Pepoli (BO) – Emilia-Romagna

34 Osteria della Villetta, Palazzolo sull’Oglio (BS) – Lombardia

35 Antica Trattoria Ballotta, Torreglia (PD) – Veneto

36 Osteria Ca’ Dei Giosi, Covelo di Vallelaghi (TN) – Trentino-Alto Adige

37 L’Agave Framura, Framura (SP) – Liguria

38 Futura Osteria, Monteriggioni (SI) – Toscana

39 Taverna Kerkira, Bagnara Calabra (RC) – Calabria

40 Osteria La Torre, Cherasco (CN) – Piemonte

41 Taverna Centomani, Potenza – Basilicata

42 Osteria del Vicolo, Mormanno (CS) – Calabria

43 Il Capanno, Spoleto (PG) – Umbria

44 Cibus, Ceglie Messapica (BR) – Puglia

45 Ristorante Cacciatori, Cartosio (AL) – Piemonte

46 Ristorante Baraonda, Porto Viro (RO) – Veneto

47 Trattoria La Grotta Da Concetta, Campobasso – Molise

48 Fattoria Borrello, Raccuja (ME) – Sicilia

49 L’Ortone, Firenze – Toscana

50 Osteria Botteghe Antiche, Putignano (BA) – Puglia