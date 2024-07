Microsoft down, guasto informatico globale: aerei e treni nel caos, Borse e banche in difficoltà. Cosa sta succedendo

Un malfunzionamento di sistema tra Microsoft Azure e Crowdstrike scatena un effetto domino a livello globale, con disservizi in banche, aeroporti, Borse e media. Voli a terra, ritardi e cancellazioni, Borsa di Londra chiusa. L’incidente fa crollare i titoli di Microsoft e Crowdstrike

Microsoft in down e il mondo si ferma. Un malfunzionamento delle piattaforme Microsoft sta causando disservizi su larga scala in tutto il mondo. Secondo la Bbc, banche, media e compagnie aeree sono tra i settori più colpiti, con voli bloccati all’aeroporto di Sydney e interruzioni alla Borsa di Londra. Le interruzioni sono iniziate nella notte e hanno coinvolto i servizi cloud di Microsoft negli Stati Uniti e molte delle sue app e servizi globali. I disservizi hanno causato ritardi nei voli in Spagna, Germania e Australia. Gli utenti hanno riscontrato difficoltà nell’accedere a varie app e servizi, inclusi sistemi di prenotazione e check-in per le compagnie aeree.

Microsoft down: problema di aggiornamento

Non sembra trattarsi di un cyberattacco, ma di un problema tecnico interno a Microsoft. L’azienda ha avviato “azioni di mitigazione” e sta investigando sulle cause. Un portavoce della società ha detto che “la maggior parte dei servizi sono stati ripristinati”. Le autorità di cybersicurezza in vari paesi, inclusa l’Australia, hanno confermato che non ci sono prove di attività malevole.

Downdetector ha registrato un picco di incidenti da ieri sera, con problemi inizialmente rilevati negli Stati Uniti e poi diffusi globalmente.

Il problema sembra derivare da un crash tra Microsoft Azure e l’ultimo aggiornamento della società di sicurezza informatica Crowdstrike. In una nota, Crowdstrike ha riconosciuto che il loro sensore Falcon sta causando crash sugli host Windows e ha annunciato che annullerà l’aggiornamento a livello globale. L’incidente ha fatto crollare il titolo di Crowdstrike del 13% nel pre-market di Wall Street il 19 luglio, con un calo anche per Microsoft del 2%.

Aeroporti fermi, ritardi e cancellazioni nei voli

A causa di problemi tecnici globali, ritardi e sospensioni dei voli sono segnalati in vari aeroporti. La durata di queste interruzioni è ancora incerta, con aggiornamenti attesi a breve.

L’aeroporto di Sydney ha bloccato numerosi voli, lasciando migliaia di passeggeri a terra. La situazione ha creato caos e lunghe code nei terminal, con molti viaggiatori incerti su quando potranno ripartire.

Le principali compagnie aeree statunitensi, tra cui United Airlines, Delta e American Airlines, hanno imposto uno stop globale a tutti i voli. La Federal Aviation Administration (FAA) ha confermato la sospensione a terra a causa di problemi di comunicazione legati ai sistemi informatici.

Anche l’aeroporto di Berlino Brandeburgo ha riportato che ci saranno ritardi nei check-in, con avvisi ai passeggeri di possibili disagi per tutto il giorno.

Problemi anche in Spagna dove l’ente di gestione Aena ha comunicato possibili ritardi nei voli, anche se non tutti gli scali sono colpiti.

La Borsa di Londra non apre, problemi in tutto il mondo

I disservizi hanno colpito indistintamente anche società di telecomunicazioni, emittenti radiotelevisive e supermercati che sono offline in molte parti del mondo. In Italia, il guasto ha coinvolto Ryanair, Poste Mobile, Wizz Air e Sisal. Anche i mercati sono stati colpiti.

Il sito della Borsa di Londra ha avuto problemi tecnici, impedendo la pubblicazione di notizie e aggiornamenti. Sebbene altre operazioni del gruppo stiano funzionando, l’interruzione ha avuto ripercussioni significative sulle attività finanziarie. Borsa Italiana ha osservato malfunzionamenti all’avvio delle contrattazioni e ha pubblicato un disclaimer alle 10, avvisando che i valori degli indici sul sito non erano aggiornati a causa di un problema tecnico.

In Israele, la rete internet ha subito gravi rallentamenti, colpendo banche, ospedali e servizi di pronto intervento. Le autorità stanno lavorando per ripristinare la normale operatività il prima possibile.

In Australia, emittenti radiotelevisive e supermercati hanno riportato interruzioni dei servizi, contribuendo al caos generale. Sky News ha confermato che la sua trasmissione in diretta è stata sospesa temporaneamente.