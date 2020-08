Meteo: weekend tra temporali al Nord e caldo al Sud

Arriva il maltempo al Nord, con forti temporali e nubifragi, insieme ad un drastico calo delle temperature – Al Sud ancora bel tempo, ma fino a lunedì

Le fresche correnti nord atlantiche arrivano nel nostro Paese. L’ultimo weekend di agosto vedrà protagonista un meteo completamente diverso per l’Italia: temporali e violenti nubifragi al Nord, temperature tropicali al Centro-Sud.

In questo ultimo fine settimana di agosto, l’estate subirà un durissimo colpo in buona parte della Penisola, che determinerà un primo passo verso l’autunno, fatto di maltempo e temperature in calo. Vediamo dove servirà l’ombrello o l’ombrellone nel prossimo weekend.

Tutto inizierà tra venerdì e sabato quando una vasta ed incisiva saccatura nord-atlantica farà il suo ingresso nel nostro Paese, con un netto calo termico. Il maltempo riguarderebbe in particolare il Nord, che sarà attraversato da rovesci e temporali sparsi, a tratti violenti, soprattutto in buona parte della Val Padana, zone alpine, Lombardia e nel Levante ligure.

Sul resto d’Italia il tempo sarà più o meno stabile almeno per la prima parte della giornata, poi alcuni rovesci raggiungeranno nel pomeriggio anche l’alta Toscana, segnando probabilmente la fine dell’estate per queste regioni. Invece, al Sud si potrà ancora godere del bel tempo, grazie al rinforzo dei venti da Scirocco e Libeccio (con picchi fino ai 36-38°).

Anche la giornata di domenica risulterà grigia per il Nord, specie per i rilievi dove si registreranno, con maggiore probabilità, forti temporali e nubifragi. Contrariamente a sabato, il tempo sarà più asciutto sulla Val Padana, mentre qualche temporale avanzerà verso le regioni centrali, come Toscana, Umbria, Marche, l’alto Lazio e probabilmente anche l’Emilia Romagna.

Non solo maltempo per il Nord ma anche temperature drasticamente in calo, tanto da favorire l’arrivo della neve sulle Alpi (intorno 2000-2300m), soprattutto su quelle centro-occidentali.

In Sicilia e all’estremo Sud ancora molto caldo, almeno fino a martedì, invece, in serata anche la Sardegna sarà invasa da un probabile peggioramento, con un calo delle temperature e mari molto mossi, preludio di una nuova fase di maltempo a partire da lunedì.