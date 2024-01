Meteo weekend, gennaio più caldo di sempre: sole quasi ovunque e temperature sopra la media

Per l’intero weekend il clima sarà notevolmente mite e stabile in gran parte del Paese, con temperature eccezionalmente alte: ecco tutti i dettagli

L’inverno ha i giorni contati, almeno per il momento. Tutta colpa dell’anticiclone africano, originario del cuore del Sahara, che sta spostando il suo baricentro verso l’Europa centro-occidentale. Il risultato? Il gennaio più caldo di sempre. Il weekend seguirà lo stesso copione, sole quasi ovunque, salvo nebbie o nubi basse in val padana, e temperature al di sopra della media, il cui picco verrà poi raggiunto nei giorni della Merla, 29-30-31 gennaio, proprio in quelli considerati i più freddi dell’anno. Questi valori potrebbero persino segnare nuovi record di caldo per gennaio: come i 20 gradi in Valle d’Aosta, 15 a Bolzano e 17 a Milano.

Caldo eccezionale: quanto durerà?

Tuttavia, secondo gli esperti, l’altro lato della medaglia si rivelerà con l’avvento delle classiche condizioni invernali associate agli anticicloni di origine africana. Foschie dense, nebbie e nubi basse saranno comuni, specialmente lungo le coste tirreniche Centro-settentrionali e nelle pianure del Nord. Nel corso dei giorni, queste condizioni si estenderanno, creando una netta dicotomia termica tra queste zone e il resto del Paese. Mentre le pianure settentrionali e i comparti tirrenici potrebbero vivere giornate grigie e clima meno mite o freddo, le regioni meridionali, le isole maggiori e alcune aree interne del Centro godranno di un’anticipazione di primavera con tanto sole e temperature superiori alle medie.

Segnali di cambiamento sono previsti intorno al prossimo weekend, ma è ancora presto per dirlo.

Previsioni weekend 27-28 gennaio 2024

Sabato 27 gennaio. Al Nord, cieli sereni con nebbie e nubi basse lungo le coste durante la mattina. Nel pomeriggio, prevalenza di cieli soleggiati. In serata, stabilità con nebbie e nubi basse. Al Centro, è prevista una mattinata stabile con nuvolosità bassa sulle coste adriatiche. Nel pomeriggio, tempo asciutto e soleggiato. In serata, cieli sereni. Al Sud e sulle isole tempo stabile con cieli sereni. Giusto nel pomeriggio, alternanza di nuvole e schiarite.

Per quanto riguarda la colonnina di mercurio: temperature minime stabili, massime in aumento al Centro-Nord e stabili.

Anche durante l’intera giornata di domenica 28, si prevede un tempo prevalentemente stabile, specialmente sulle Alpi e in gran parte delle regioni centro-meridionali. Tuttavia, è da notare l’arrivo di leggere infiltrazioni di aria più fresca provenienti dai quadranti nord-orientali, che potrebbero influenzare il Sud, determinando una lieve diminuzione delle temperature.