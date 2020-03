Meteo, torna l’inverno: neve e pioggia fino a martedì

Sull’Italia sta per abbattersi il classico colpo di coda dell’inverno: nei primi giorni della prossima settimana maltempo quasi ovunque, temperature in ribasso, forti venti, piogge e in qualche caso anche neve

Altro che anticipo di primavera: sull’Italia sta per abbattersi il classico colpo di coda dell’inverno, con maltempo quasi ovunque nei primi giorni della prossima settimana, temperature in ribasso e soprattutto tante precipitazioni, anche nevose, dopo un lungo periodo di siccità che ha caratterizzato l’intero Paese dall’inizio del 2020. In questi primi due mesi dell’anno, infatti, l’inverno quasi non ci è stato: sole e temperature sensibilmente oltre la media si sono registrati quasi ovunque. Ma ora, proprio mentre la primavera sembrava alle porte, l’inverno spara ancora qualche cartuccia. Lo fa a partire da questo weekend (al Nord sta già piovendo e ha già nevicato oltre i 1.000 metri sull’arco alpino, da domenica le piogge arrivano anche al Centro) e soprattutto ad inizio settimana, quando il ciclone atlantico si intensificherà e il maltempo travolgerà anche e soprattutto il Centro e il Sud. Le precipitazioni previste saranno intense e prolungate, come non se ne vedevano da mesi: le regioni più interessati dalle abbondanti piogge saranno Marche, Abruzzo, basso Lazio, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. La giornata peggiore, dopo una brevissima tregua tra domenica sera e lunedì mattina, sarà proprio quella di lunedì: pioverà (o nevicherà) ovunque, e inizieranno a scendere anche le temperature. Più sensibile il calo termico previsto per martedì e mercoledì, quando su tutta la penisola, soprattutto al Nord, torneranno i famosi “valori normali”. Nel frattempo, continuerà a piovere, con un lieve miglioramento previsto solo per mercoledì.