Meteo, stop al caldo (per ora): inizio settimana con piogge e temporali, poi torna il sole

La settimana comincia sotto il segno del maltempo, ma da mercoledì il sole e il caldo torneranno a dominare con temperature in rialzo, che potrebbero raggiungere i 35 gradi nelle regioni meridionali

La settimana inizia all’insegna del maltempo. L’ondata di pioggia che ha colpito l’Italia durante il weekend, da Nord a Sud, non accenna a placarsi. Oggi, lunedì 19 agosto, è in corso un’allerta arancione su alcune aree dell’Emilia Romagna, in particolare sui rilievi tra le province di Piacenza e Parma. In queste zone si prevedono precipitazioni intense e temporali, con il rischio di locali grandinate e forti raffiche di vento. Tuttavia, da mercoledì 21 agosto, l’anticiclone africano tornerà a dominare, riportando il sole e un deciso rialzo delle temperature, con punte che potrebbero raggiungere i 35 gradi nelle regioni meridionali.

Meteo della settimana: allerta per temporali

Le condizioni meteo instabili si estenderanno anche ad altre regioni. Oggi, È stata emessa un’allerta arancione su alcune zone dell’Emilia Romagna, in particolare sui rilievi tra le province di Piacenza e Parma. In queste aree si prevedono precipitazioni intense, con il rischio di nubifragi e grandinate. Le condizioni meteorologiche avverse non risparmieranno altre regioni: sono attese precipitazioni sparse che potrebbero assumere carattere di rovescio o temporale, estendendosi alla Puglia e a gran parte del Centro-Nord, inclusi Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise. In queste zone, i fenomeni saranno accompagnati da fulmini, locali grandinate e forti raffiche di vento. Un’allerta gialla riguarda anche Veneto, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, Basilicata, Campania, Lazio, Umbria, e gran parte della Sardegna, Sicilia, Toscana ed Emilia-Romagna.

Questo periodo di maltempo si protrarrà almeno fino a metà settimana. Martedì 20 agosto il maltempo proseguirà al Centro e al Sud, con piogge intense. Al Nord, invece, si inizierà a percepire un miglioramento graduale delle condizioni atmosferiche, con schiarite sempre più ampie che interesseranno il Nord-Ovest e le regioni centrali.

Da mercoledì torna il caldo

Da mercoledì 21 agosto, la situazione cambierà drasticamente. L’anticiclone africano inizierà a riprendere piede, portando con sé un aumento delle temperature, con punte che potrebbero raggiungere i 30-35 gradi in Sicilia, Calabria e Puglia. Il ritorno del caldo sarà prepotente, anche se, a differenza della precedente ondata di caldo, non raggiungerà le stesse intensità né durerà altrettanto a lungo.

Se le previsioni saranno confermate, tra giovedì 22 e sabato 24 agosto le temperature continueranno a salire, con il picco del caldo atteso per domenica 25 agosto, soprattutto al Centro-Sud. Invece mentre al Nord si potrebbe verificare una nuova perturbazione.