Meteo, nuova ondata di caldo africano al Centro Sud con 44 gradi percepiti a Roma, piogge e temporali al Nord

A Roma e nelle Marche un giovedì bollente da 44 gradi, 43 in Puglia e Sicilia. Al Nord crollo delle temperature, piogge e temporali: ecco le previsioni dell’Aeronautica militare

Per giovedì 18 agosto si prevede un’Italia ancora spaccata a metà dal meteo: Nord sotto l’acqua, Sud nella morsa del caldo africano con temperature fino a 46 gradi percepiti a causa dell’afa soffocante. Da un lato infatti troviamo l’anticiclone africano, dall’altro, su alcuni tratti del Nord, il tempo comincerà a dare segnali di peggioramento per l’approssimarsi una perturbazione atlantica. Nel Nordovest, soprattutto, arriveranno forti temporali in graduale spostamento verso il resto del settentrione.

Previsione meteo giovedì 18 agosto: Italia divisa in due

Secondo le previsioni curate dal servizio meteo dell’Aeronautica militare giovedì pomeriggio le temperature percepite raggiungeranno in Calabria i 46 gradi a Tropea (Vibo Valentia) 44 gradi a Bianco (Reggio Calabria). Livelli al di sopra della media stagionale anche nel Lazio, Marche e Abruzzo, con 44 gradi percepiti a Roma, Ascoli, Pesaro, Ancona e Montesilvano (Pescara). Sopra i 40 anche Puglia, Sicilia e Sardegna con picchi di 43 gradi a Molfetta (Bari), Capo d’Orlando (Messina), Marsala (Trapani), Olbia e Villasimius (Sud Sardegna). Secondo il ministero della Salute, solo Palermo è da bollino rosso, bollino arancione per il caldo a Roma, Perugia, Rieti, Bari, Campobasso, Catania e in Romagna. Venerdì la situazione dovrebbe migliorare, ma per la vera tregua bisogna aspettare sabato 20 agosto.

Al Nord giovedì già al mattino le precipitazioni saranno associate a un calo sensibile delle temperature, raffiche di vento e grandine. La situazione peggiorerà ulteriormente dal pomeriggio con altri temporali, anche molto forti che dai settori occidentali si muoveranno verso quelli orientali in serata. Allerta gialla in Liguria, Trentino, Friuli-Venezia Giulia e in Emilia-Romagna, in particolare sul settore occidentale dove sono attese grandinate, colpi di vento e possibili bombe d’acqua. A Roma gran caldo in mattinata, ma alla sera sono possibili intensi temporali. Al Sud, invece, la giornata sarà contraddistinta da un cielo prevalentemente sereno su tutte le regioni e soprattutto un caldo soffocante.

Per Venerdì 19, ancora maltempo al Nord, mentre inizierà a cambiare la situazione al Centro Sud, con temporali sparsi anche intensi. Per il weekend si prevede un cielo soleggiato con temperature gradevoli.