Meteo: Nord sotto la neve, sole e vento al Sud

Pioggia e neve su Lombardia, Nord-est, regioni tirreniche e Sardegna. Clima asciutto al sud. Temperature variabili, rischio mareggiate in Toscana.

Entro il prossimo fine settimana sono attese quattro perturbazioni sulla nostra penisola. Quella che ci attende è una settimana segnata da frequenti sbalzi di temperatura e numerose precipitazioni, soprattutto al Centro Sud.

La prima perturbazione dell’anno nuovo sta già interessando la Lombardia e la Toscana. Arriverà la neve sulle Alpi intorno ai mille metri. Non ci saranno comunque temperature rigide come è avvenuto nelle prime settimane di dicembre.

Buone notizie per gli amanti dello sci. Le località turistiche del Veneto sono state colpite da forti nevicate durante i giorni a ridosso di Capodanno, attirando migliaia di turisti. Preoccupazione in Toscana per il rischio mareggiate, con la città di Livorno già in allerta da ieri. Anche in Sardegna preoccupano le mareggiate: fino alla mezzanotte del 3 sono previsti venti di ponente o di maestrale fino a burrasca sulle coste settentrionali e occidentali dell’isola. Nella giornata di sabato 6 gennaio è previsto maltempo soprattutto nelle regioni tirreniche ed in Sardegna.