Meteo: gelo addio, arriva l’assaggio di primavera

Da mercoledì temperature più miti, ma tornano le piogge al Centro-Nord. Nel fine settimana sole e massime sui 20 gradi.

Roba da matti: una settimana fa l’Italia assaggiava un anticipo di primavera, poi è piombata di nuovo nel gelo dell’inverno (cioè la normalità, visto che siamo a febbraio) e ora di nuovo, nel giro di pochi giorni, sta per riassaporare un clima decisamente più mite. Stranezze del meteo, ma sta di fatto che stiamo per dire addio all’ondata di freddo che ha portato neve su tutto il Nord e temperature sotto zero anche al Centro-Sud e anche nelle grandi città.

Da mercoledì 17 febbraio la colonnina di mercurio segna un deciso rialzo, anche se l’aumento delle temperature sarà anche accompagnato da qualche pioggia, già presente da martedì e che insisterà ancora mercoledì soprattutto al Centro, persino con l’ipotesi di qualche nevicata sull’Appenino tosco-emiliano, ma solo ad alta quota. Ancora nuvole e precipitazioni al Centro-Nord giovedì e venerdì, mentre nel weekend dovrebbe esserci il sole.

In compenso però, come detto, già da mercoledì le temperature massime risaliranno ovunque, tornando a doppia cifra: 13 gradi a Milano e Roma, persino 14 a Torino, 16 a Cagliari. Nei giorni successivi si andrà in crescendo, con le massime tra i 12 e i 16 gradi, quindi leggermente sopra la media stagionale, in quasi tutta Italia. Ancora freddo di notte, ma con le minime abbondantemente sopra lo zero. Venerdì e sabato al Centro-Sud si dovrebbero tornare a sfiorare i 20 gradi, come era già accaduto una decina di giorni fa, prima che tornasse il grande freddo.