Meteo: arriva un po’ di freddo e qualche pioggia, ma a Pasqua e Pasquetta il tempo migliorerà

Una perturbazione è in arrivo sull’Italia. Porterà piogge, vento e temperature inferiori alla media soprattutto al Centro e al Sud Adriatico. Neve possibile fino a 900 metri

Se il primo Aprile è stato soleggiato e mite, le previsioni meteo raffreddano i facili entusiasmi. Domani 2 aprile il tempo in Italia sarà piovoso al Centro e verso Sud, lasciando spazio ad un calo delle temperature su valori inferiori alla media del periodo. Soprattutto da lunedì e, verosimilmente per l’intera settimana Santa, una coda di inverno si insinuerà sull’Italia spinta dai venti freddi di Nord-Nord Est e da una perturbazione che si sta avvicinando. Il vento gelido della Norvegia dovrebbe fermarsi in Ucraina ma una perturbazione atlantica – fredda ma meno che in Norvegia – si farà strada verso l’Italia. Un ulteriore estensione del maltempo è prevista sul Centro e al Sud lungo il versante adriatico e lambirà anche la Sicilia. Sono attesi venti molto forti con possibili nevicate fino a 700-900 metri.

Arriva un po’ di maltempo soprattutto al Centro e al Sud sull’Adriatico

Il peggioramento più consistente è atteso per lunedì-martedì, con temperature che potrebbero scendere di 10 gradi rispetto alla media stagionale. Freddo al mattino; anche le temperature massime saranno sotto media con valori intorno ai 15°C in pianura. Le piogge, invece, gradualmente da martedì tenderanno a lasciare il Paese. In sintesi, tornerà l’inverno, specie ad inizio della nuova settimana, con un ciclone in approfondimento sul Mar Ionio: domenica avremo delle piogge, lunedì sarà la giornata peggiore con tanto vento, temporali, piogge abbondanti e anche neve fino a quote di alta collina.

Il clou del maltempo colpirà in particolare il Sud tra lunedì e martedì mentre al Nord la siccità continuerà imperterrita. Per Pasqua e la Pasquetta le mappe sinottiche indicano condizioni in prevalenza soleggiate con un’alta pressione in netta espansione fino alle Isole Britanniche ed in parte capace di proteggere anche il nostro Paese: questa tendenza deve essere confermata in quanto noi ci troveremo sul limite esterno, sul bordo orientale di questo anticiclone, e non sembra sicuro al 100% che l’Italia sia protetta e serena per tutte le festività pasquali. Probabile ma non sicuro.