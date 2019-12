Meteo: allerta in 14 regioni, acqua alta a Venezia

Una vittima in Friuli, gravi danni e disagi in Liguria. Preoccupa l’acqua alta in laguna, ma da domenica torna il sole.

Weekend prenatalizio flagellato dal maltempo, con forti disagi e risvolti anche critici. Nella giornata di venerdì la regione più colpita è stata la Liguria, dove si contano ancora settanta persone isolate nel Comune di Follo in provincia della Spezia, dove l’unica strada di accesso alla località Torenco è stata chiusa per inagibilità. A causa delle forti piogge il torrente Entella è esondato poco prima della foce a Chiavari, l’acqua è arrivata a lambire le panchine di un parco pubblico e un sottopasso si è allagato, ma dopo l’ondata di piena la situazione è tornata alla normalità e resta sotto attenzione. Le precipitazioni si spostano ora al Centro e al Sud ma la coda della perturbazione di origine atlantica continua a farsi sentire anche a Nord. In Friuli Venezia Giulia c’è stata una vittima e sabato è ancora allerta in ben 14 Regioni: arancione in Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Sardegna, Toscana e Umbria; gialla in Calabria, Piemonte e Veneto. Torna a preoccupare anche Venezia: sabato mattina l’acqua alta ha fatto registrare fino a 119 centimetri, ma per domenica il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree prevede un picco massimo di 135 centimetri nelle prime ore della giornata. Le previsioni danno per sabato ancora neve al Nord e precipitazioni quasi ovunque, con mareggiate al Sud. Migliora domenica, e anche Natale dovrebbe essere all’insegna del sole.