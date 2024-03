Metalmeccanici: Ferdinando Uliano eletto segretario generale Fim Cisl

Uliano, 57 anni, prende il posto del segretario generale uscente Roberto Benaglia che lascia la Fim avendo raggiunto i requisiti per il pensionamento

Il Consiglio generale della Fim Cisl, Federazione Italiana Metalmeccanici, su proposta del Segretario generale uscente, Roberto Benaglia, che ha guidato i metalmeccanici Cisl dal 2020, ha eletto Ferdinando Uliano come nuovo Segretario generale. Uliano è già stato segretario nazionale della Fim.

Benaglia, che lascia la Fim avendo raggiunto i requisiti per il pensionamento – nel proporre Uliano alla guida della Fim – ha sottolineato la necessità di favorire il rinnovamento, anche per permettere al sindacato dei metalmeccanici della Cisl di affrontare in modo più stabile l’importante stagione contrattuale che si sta aprendo e le scadenze congressuali del 2025.

Sono soddisfatto del lavoro intenso fatto in questi anni – ha dichiarato Roberto Benaglia – che ha permesso da un lato di ricostruire in FIM un clima unitario e coeso e con il contributo di tutti un confronto sereno, rispettoso e di merito; dall’altro, di continuare a caratterizzare la Fim come il sindacato riformista dell’innovazione contrattuale, delle vertenze significative e orientato a interpretare il cambiamento del lavoro e i nuovi bisogni dei lavoratori. La Fim continua a saper coniugare concretezza e visione, capace nel contempo di rafforzarsi nella crescita organizzativa nei rinnovi Rsu e nelle adesioni. Ferdinando Uliano è un sindacalista di valore ed esperto che saprà proseguire e ulteriormente sviluppare questa linea sindacale.”

Il profilo di Ferdinando Uliano

Ferdinando Uliano, 57 anni di Bergamo, ha iniziato la sua esperienza sindacale in una piccola fabbrica metalmeccanica della provincia bergamasca, dove è stato eletto rappresentante sindacale per la Fim. Diplomatosi nelle scuole serali, ha continuato il suo impegno lavorativo presso Abb Sace, mantenendo anche il ruolo di rappresentante sindacale dei lavoratori e successivamente diventando coordinatore unitario. Nel 1996, dopo 14 anni come delegato sindacale, è stato chiamato dalla Fim a un incarico sindacale a tempo pieno nella sua zona. Nel 2002 è stato eletto nella segreteria provinciale e nel 2004, all’età di 38 anni, è diventato segretario generale della Fim bergamasca. Nel 2012 è entrato nella segreteria nazionale della FIM, dove ha seguito il settore automotive e moto, concentrandosi su marchi come il Gruppo Fiat (ora Stellantis), Iveco e il gruppo Piaggio.

Durante questi anni ha partecipato attivamente ai negoziati dei Contratti Nazionali dei Metalmeccanici (Ccnl) e dal 2016 ha avuto la responsabilità diretta, in segreteria, della contrattazione nazionale e decentrata. Nel Ccnl 2021 è stato uno dei principali sostenitori della riforma dell’inquadramento professionale e della clausola di garanzia che ha caratterizzato il rinnovo del contratto, garantendo aumenti salariali per i metalmeccanici.

Ha partecipato anche a numerosi tavoli di crisi a livello nazionale, tra cui quelli di Termini Imerese, Industria Italiana Autobus (ex-Irisbus), Speedline e Stellantis, e ha contribuito all’istituzione del tavolo di rilancio del settore automotive presso il MiMIT.