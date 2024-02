Meloni non è più invincibile ma per costruire un nuovo governo la sinistra dovrà allearsi con il centro

Le elezioni sarde non hanno una valenza nazionale ma fanno riflettere: Meloni ha perso il tocco magico ma la sinistra potrà scalzarla solo alleandosi con il centro e dandosi una politica realistica, riformista e anti-populista

Le elezioni sarde, senza attribuire loro una valenza nazionale che non hanno, confermano che la premier Giorgia Meloni ha perso il tocco magico. Non è più il Re Mida della politica italiana e non è più invincibile. Il suo decisionismo, come quello che l’ha spinta a imporre alle elezioni regionali la candidatura perdente del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu contro il parere dei suoi alleati, più che un atto di forza è stato un atto di debolezza. E chissà che non succeda la stessa cosa, sul piano nazionale, con il terzo mandato e con il premierato. Al tempo stesso la sinistra non deve illudersi che una rondine faccia primavera: la conquista della Sardegna è importante e la vittoria della Todde altrettanto. Ma come dimenticare che anche in Sardegna il centrodestra ha preso più voti della sinistra e come ignorare l’8,7% raccolto da Renato Soru, sostenuto da Azione e da Italia Viva, che poteva essere benissimo un alleato della sinistra? Ecco questi due elementi – i maggiori consensi raccolti dal centrodestra e il caso Soru – devono far riflettere la sinistra. Costruire un’alternativa al Governo Meloni nella prossima legislatura non è impossibile anche se ora appare avveniristico. Qualcosa di più si capirà dalle elezioni europee ma anche le elezioni sarde ci ricordano una verità elementare: in politica il realismo e il buon senso sono virtù.

Sardegna: il caso Soru e la lezione di Nenni

Pietro Nenni diceva che “chi non è contro di me è con me”. Ecco, appunto. Se il “campo largo” vuole essere davvero un campo largo e soprattutto un campo vincente deve aprire con lungimiranza le porte a tutto ciò che non è nel centrodestra e insieme costruire una politica europeista, riformista e anti-populista. Il caso Soru è illuminante: in Sardegna l’ex Governatore non era affatto contro la sinistra ma chiedeva le primarie per porre la sua candidatura alla guida della Regione. La Schlein, che è diventata segretaria del Pd contro il parere degli iscritti proprio con le primarie di un anno fa, gliele ha negate perchè aveva già concordato l’appoggio alla Todde dei Cinque Stelle. Ma in futuro che farà il Pd? Andrà per lo più a rimorchio di Conte o aprirà le porte al centro di Bonino, Renzi e Calenda? La matematica e la lungimiranza offrirebbero una risposta facile ma anche in politica non tutto ciò che è razionale è reale. Però si può sempre sperare.