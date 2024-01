Meloni a Forlì: “Da revisione Pnrr 1,2 miliardi in più per le terre alluvionate”. Von der Leyen: “L’Europa rimane con voi”

La premier Giorgia Meloni è tornata con Ursula von der Leyen nei territori colpiti dall’alluvione del maggio scorso in Romagna. Cori di protesta: “Rispetto. Le passerelle non aiutano”

Giorgia Meloni è tornata con Ursula von der Leyen nei territori colpiti dall’alluvione del maggio scorso in Romagna. La premier italiana e la presidente della Commissione Ue hanno annunciato lo stanziamento di 1,2 miliardi di euro del Pnrr, sotto forma di fondi aggiuntivi per interventi e investimenti post-alluvione. Ma l’accoglienza è stata piuttosto fredda, con fischi e cori di protesta dalla folla: “Rispetto. Le passerelle non aiutano”. I residenti, con il supporto di Cgil e Friday for future, hanno sottolineato la mancanza di attenzione alle loro esigenze e la necessità di un intervento più concreto.

In mattinata, Giorgia Meloni ha visitato Bologna, firmando un accordo per il fondo di sviluppo e coesione da oltre 600 milioni di euro. L’accordo comprende 92 progetti prioritari per ll’Emilia-Romagna. Durante la firma, Meloni ha sottolineato l’importanza di concentrarsi su poche grandi priorità anziché su centinaia di microprogetti, mobilitando complessivamente 687 milioni di euro.

Meloni a Forlì: “Bisogna lavorare e farlo velocemente”

“Il fatto che la presidenza della Commissione europea Ursula Von Der Leyen sia qui è simbolo di grande serietà e concretezza. Ringrazio tutti coloro che ci aiutano nel fare questo lavoro. È importante la revisione del Pnrr, che era doverosa dopo il mutato contesto”. Lo ha detto Giorgia Meloni in conferenza stampa. “C’è un impegno molto importante da 1,2 miliardi per le terre alluvionate. Le risorse consentiranno di portare avanti di risanamento ambientale – prosegue Meloni -. Facciamo ricostruzione, ma soprattutto prevenzione rispetto ad eventuali ulteriori eventi di questa natura. Inserire questi obiettivi nel Pnrr ci impone di lavorare con velocità, con il completamento del 90% entro il 2026. Quindi bisogna lavorare e farlo velocemente”.

“Questo potrebbe portare un contribuito aggiuntivo di 378 milioni di euro, 95 milioni di euro dei quali già anticipati. Si tratta di risposte concrete”. Poi, spiega, “nell’incontro che ho avuto con la presidente della Commissione Ue abbiamo affrontato” diversi temi, “a partire da quelli del prossimo Consiglio europeo”. Nel bilaterale a porte chiuse – ha riferito Meloni – “abbiamo parlato” del tema del bilancio Ue e “di altre materie importanti come la necessità di garantire le risorse” all’Ucraina, del problema dell’immigrazione e del piano Mattei perché’ – ha ricordato la premier – “è necessario” con i paesi africani da cui arrivano i migranti “un approccio nuovo, non predatorio. Ursula von der Leyen lo ha capito prima di altri”, ha concluso.

Ursula von der Leyen: “Altri fondi arriveranno nei prossimi mesi”

“Ricordo la visita dello scorso maggio ed è toccante essere tornata qui. Non dimenticherò mai queste devastazioni. Ricordo fango ovunque, le rovine delle case e tutta la devastazione provocata dall’alluvione. Ma quello che ricordo anche l’enorme solidarietà che si è diffusa, la volontà e il desiderio di aiutare. Tutti insieme ad aiutarsi e sostenersi”. Così von der Leyen in conferenza stampa. “L’Unione Europea è stata vicina dal primo giorno e continueremo a farlo. La cooperazione è stata eccellente, la revisione del Pnrr ha avuto successo. Abbiamo previsto 1,2 miliardi per questa regione. L’obiettivo è rimettere in piedi la regione, ci sono anche fondi per l’agricoltura. Abbiamo messo a disposizione 60 milioni di euro”.

“Ciò che abbiamo assistito e che c’è un riscaldamento del globo e gli eventi climatici estremi diventeranno più frequenti – ha proseguito -. Dobbiamo affrontare il cambiamento climatico per salvaguardare anche le nostre economie. L’Italia sta investimento nel dispiegamento di energie pulite. Sull’attuazione del Pnrr l’Italia è in linea ed è una bellissima notizia. Saremo al fianco per tutto il tempo necessario per la vostra ripresa. L’Europa rimane con voi”, ha concluso.