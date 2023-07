Mediobanca e Founders Factory insieme per un venture studio e investimenti nelle startup fintech

Attraverso la joint venture, Mediobanca promuoverà lo sviluppo di 35 società fintech

Il Gruppo Mediobanca, leader nell’investment banking italiano, ha stretto una partnership con Founders Factory, nota company builder e investitore early-stage con sede a Londra, con l’obiettivo di lanciare un nuovo venture studio e un acceleratore nel settore fintech. Questa joint venture, sostenuta da Mediobanca con un investimento di 12 milioni di euro, favorirà l’innovazione nei servizi finanziari attraverso il supporto a startup fintech in fase early-stage, sia a livello internazionale che nel fiorente ecosistema italiano di startup.

Acceleratore fintech: Il Gruppo Mediobanca sostiene l’ecosistema italiano di startup con investimenti strategici.

La collaborazione tra Mediobanca e Founders Factory prevede la creazione e l’investimento in 35 imprese fintech nei prossimi cinque anni. Il venture studio svilupperà, finanzierà e lancerà nuove startup fintech che faranno uso di tecnologie all’avanguardia, come la blockchain e l’intelligenza artificiale, per portare innovazione nel mercato dei servizi finanziari, in sinergia con la strategia e l’esperienza di Mediobanca. Parallelamente, Founders Factory e Mediobanca gestiranno un programma di accelerazione per sostenere e investire in imprese fintech già consolidate, sia in Italia che a livello internazionale.

Grazie a questa partnership, gli imprenditori selezionati avranno accesso a capitali essenziali per lo sviluppo delle loro startup, alla rete globale e al supporto operativo di livello mondiale offerti da Founders Factory, oltre alla competenza e alla rete commerciale di Mediobanca nei diversi settori finanziari, dal wealth management al consumer banking.

Un nuovo capitolo nell’agenda digitale: nuove soluzioni tecnologiche nel settore dei servizi finanziari.

Questa iniziativa è in linea con il Piano Strategico 2023-26 “One brand – One culture” di Mediobanca, che prevede un significativo potenziamento dell’ecosistema tecnologico del Gruppo. L’agenda digitale del Gruppo punta a potenziare i canali digitali per offrire un’esperienza cliente più efficace, adottare soluzioni di intelligenza artificiale a supporto della forza vendita e perseguire la digitalizzazione e l’automazione per ottimizzare i costi.

Founders Factory, leader a livello internazionale nel settore fintech, ha stabilito partnership a lungo termine con importanti società britanniche di servizi finanziari, come Aviva, e ha già sviluppato e investito in circa 50 imprese fintech, tra cui Acre, Qumata e ClearGlass. Questa nuova partnership con Mediobanca rafforza ulteriormente l’impegno di Founders Factory nel settore fintech e lo identifica come un attore di riferimento per l’ecosistema delle startup in Italia, in un periodo di forte sviluppo.

Alberto Nagel, amministratore delegato di Mediobanca, ha sottolineato come questa joint venture permetterà di cogliere nuove opportunità e potenziare l’ecosistema tecnologico del Gruppo, rispondendo alle aspettative del mercato. Marco Pozzi, Group Coo di Mediobanca, ha aggiunto che questa partnership è fondamentale per accelerare i percorsi di innovazione all’interno della strategia industriale del Gruppo.

Henry Lane Fox, Ceo di Founders Factory, ha evidenziato l’importanza del partner italiano come protagonista nel settore finanziario, mentre Fabio Troiani, Chairman di Founders Factory Italia, ha elogiato l’approccio pionieristico della company builder, che ha portato a innovazioni trasformative con ritorni di capitale a partner aziendali come Mediobanca.