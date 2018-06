Mediobanca Conference: 60 Ceo a confronto sull’azienda Italia

Parteciperanno all’evento 60 tra le principali aziende presenti a Piazza Affari e più di 100 investitori internazionali – Al centro degli incontri lo stato di salute del corporate Italia e lo scenario economico-finanziario italiano con il nuovo Governo – Report Mediobanca: le misure del contratto Lega-M5s costano 135 miliardi

Al via la quarta edizione dell’Italian Ceo Conference organizzata da Mediobanca, in programma martedì 26 e mercoledì 27 giugno. Una due giorni piena di appuntamento in cui, presso la sede di Piazzetta Cuccia, si incontreranno investitori internazionali e ceo delle principali società quotate italiane.

Nel dettaglio, parteciperanno all’evento 60 tra le principali aziende presenti a Piazza Affari e più di 100 investitori internazionali. Parteciperanno alla conferenza anche esponenti del istituzioni internazionali, tra questi EBA e Parlamento Europeo.

Al centro di questa quarta edizione dell’evento organizzato da Piazzetta Cuccia, non solo temi “settoriali”, ma anche anche la situazione del corporate Italia e soprattutto lo scenario economico-finanziario del Paese in un momento di transizione politica seguito con grande attenzione (e allarme) dai mercati. Non a caso, gli analisti di Mediobanca hanno consegnato nelle mani dei partecipanti un corposo report sul nuovo Governo targato Lega-M5s, contenente anche le cifre stimate per l’attuazione delle misure promesse dai due partiti e contenute nel contratto di Governo. Nel dettaglio, la banca milanese stima in un totale di 135 milioni di maggior deficit il prezzo dei provvedimenti promessi da Luigi Di Maio e Matteo Salvini.

Per quanto riguarda il programma, il 26 giugno sarà una giornata dedicata alle banche e alle assicurazioni con i principali ceo dei colossi italiani che si confronteranno sui temi di più stretta attualità riguardanti entrambi i settori. Il ciclo di incontri si aprirà on il benvenuto dell’amministratore delegato di Mediobanca Alberto Nagel e proseguirà con l’intervento di Isabelle Vaillant (Direttrice del Dipartimento Regulation dell’Eba). Subito dopo interverranno Stefano Del Punta (direttore finanziario di Intesa Sanpaolo), Philippe Donnet (ad del Gruppo Generali) e Jean Pierre Mustier (numero uno di Unicredit).

Il 27 giugno sarà invece dedicato utilities e dei trasporti con con gli interventi di Francesco Venturini e Alberto De Paoli (rispettivamente amministratore delegato e direttore finanziario di Enel X). La giornata prevede anche una tavola rotonda nell’ambito della quale il confronto verterà sul tema della gestione della transizione energetica, alla quale parteciperanno Stefano Venier (ceo di Hera), Valerio Camerano (Ad di A2A), Massimiliano Bianco (ad di Iren) e Gianfilippo Mancini (amministratore delegato di Sorgenia).

Per le istituzioni è previsto, nel pomeriggio di mercoledì, l’intervento di Roberto Gualtieri (presidente della Commissione per i problemi economici e monetari al Parlamento Europeo) e Giovanni Castellucci (numero uno di Atlantia).

La conference, diventata ormai un appuntamento fisso nell’agenda degli investitori istituzionali di tutto il mondo, sarà l’occasione per fare il punto sulla situazione del corporate Italia e sullo scenario economico-finanziario del Paese in un momento di transizione politica seguito con grande attenzione dai mercati.