Mediobanca colloca bond a 4 anni da 500 milioni di euro: boom di domande

Il nuovo prestito obbligazionario garantirà una cedola pari al 4,875%. Nel corso del collocamento il titolo ha registrato ordini per oltre 2 miliardi di euro

Mediobanca ha concluso con successo il collocamento di un Sustainability Senior Non Preferred Bond con durata di 4 anni (scadenza settembre 2027) e opzione call dopo i primi 3 anni per un ammontare complessivo di 500 milioni di euro. Il bond ha registrato una domanda robusta e diversificata che ha permesso di rivedere il rendimento inizialmente comunicato al mercato (170 bps sopra il mid-swap) fissandolo a quota 145 bps.

Nel corso del collocamento il titolo ha registrato un boom di ordini: oltre 2 miliardi di euro, quattro volte l’ammontare obiettivo di 500 milioni.

Il nuovo prestito obbligazionario garantirà una cedola pari al 4.875% e rappresenta il primo strumento non senior ed il primo bond Esg collocato da Mediobanca in attuazione del Piano Strategico 2023-26 “One Brand One Culture”.

La distribuzione del bond ha visto la partecipazione dei principali investitori istituzionali esteri (73%, con ordini in particolare da Germania, Austria e Svizzera per il 22%, da Regno Unito e Irlanda per il 13%, dalla Francia per il 29% e dalla Spagna per il 4%) e Italia (ordini pari al 27%).