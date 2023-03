Medicine e pet food online, Antitrust chiude due siti internet: prendevano i soldi ma niente consegne

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiuso i siti Bancodellasalute.it e officinalia.com. Numerose le segnalazioni di consumatori che lamentavano di aver effettuato acquisti senza però ricevere merce, rimborsi o assistenza

L’Antitrust ha, così, adottato un provvedimento cautelare nei confronti delle società Tomorrowland s.r.l. e Pet Clan s.r.l., che operano tramite i due domini. Le due società facevano capo alla stessa persona, Luca Rubens Rizzo, in qualità di socio ed amministratore unico di entrambe le società.

Numerose erano state le segnalazioni dei consumatori che una volta effettuato acquisti online sui due siti non ricevevano nessun prodotto acquistato, rimborso o assistenza. Le segnalazioni erano pervenute anche alla trasmissione televisiva ”Striscia la notizia” che si era occupata del caso con alcuni servizi da dicembre 2022.

Le recensioni negative su Trustpilot, la piattaforma online che si occupa di recensioni di aziende a livello mondiale, avevano raggiunto il 94% con riferimento al sito “officinalia” e il 78% per “bancodellasalute”.

Accertamenti avviati il 15 febbraio

Il Garante aveva avviato gli accertamenti il 15 febbraio scorso comunicando alle società l’avvio di un procedimento istruttorio e del sub-procedimento cautelare considerando i presupposti di attualità e pericolosità delle condotte ancora in corso.

Tomorrowland s.r.l. e Pet Clan s.r.l. non hanno inviato alcuna memoria o documento a propria difesa e dunque l’Autorità ha ordinato, in via cautelare, la sospensione delle condotte illecite. Le condotte commerciali scorrette consistevano nella pubblicazione di informazioni non corrette sulla disponibilità e i tempi di consegna dei prodotti, nella mancata consegna dei prodotti, nell’omesso rimborso del corrispettivo versato dal consumatore a fronte dell’annullamento dell’ordine o del recesso e nella assenza di assistenza post-vendita. Inibito, così, l’accesso ai siti internet Bancodellasalute.it e officinalia.com perché strumentali a questi illeciti. L’intervento ha richiesto la collaborazione del Nucleo Antitrust della Guardia di Finanza.

Cosa vendevano i due siti?

I due siti vendevano prodotti online a prezzi particolarmente convenienti. “Bancodellasalute” che si qualificava come farmacia online (senza avere autorizzazioni o licenza) vendeva farmaci a prezzi super scontati mentre officinalia.com vendeva principalmente alimenti per animali.