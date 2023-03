MCE a Milano dal 24 al 26 marzo, le nuove sfide dei protagonisti del cambiamento della scuola

Dal 24 al 26 marzo il Movimento di Cooperazione Educativa è presente a SFIDE 2023 sesta edizione che si tiene a Milano

La rassegna vede la partecipazione dei protagonisti del cambiamento nella scuola, per il futuro dell’educazione e il contrasto alla povertà educativa. MCE è anche tra gli organizzatori dei molti eventi previsti: laboratori e presentazione di libri. Inoltre l’associazione di insegnanti ed educatori propone idee e strumenti per fare scuola insieme per una scuola più democratica e cooperativa.



Sabato 25 marzo 2023 (ore 9 – 11.30)

Presentazione di :“Quale mondo, quali futuri”(Ed.Asterios) con Giancarlo Cavinato e Valeria Zanolin, scritto da Giancarlo Cavinato,Marta Fontana, Leonardo Leonetti e Patrizia Scotto Lachianca. Il testo affronta come sviluppare, attraverso giochi e attività operative, un’educazione attenta al Pianeta, agli esseri viventi, all’ecologia della mente, alla convivenza pacifica. Il percorso didattico per educare al futuro è delineato dagli autori con un ricco repertorio di oltre 70 giochi, attività e simulazioni organizzate per obiettivi.





Sabato 25 marzo 2023 (ore 18 – 19.30)

“A scuola con Mario Lodi maestro della Costituzione”( Ed.Asterios) con Rosy Fiorillo e Anna Masala, scritto da Anna Masala, il libro offre una biografia di Mario Lodi. ll libro viene proposto in una versione aggiornata e arricchita dai preziosi contributi di Francesco Tonucci, Juri Meda, Bastianina Calvia, Luciana Bertinato, Franco Lorenzoni e Nerina Yretenar, autori che hanno vissuto con Lodi la grande stagione del rinnovamento della scuola in Italia.

