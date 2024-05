Max Allegri, un maestro del calcio che ha vinto più di altri e che merita il rispetto che la Juve non gli ha assicurato

Al di là della vittoria della Coppa Italia e dell’accesso alla Champions e malgrado una stagione complessivamente deludente, Max Allegri merita tutto il rispetto e gli applausi che si devono a un maestro del calcio, anche se la Juve ha perso lo stile di un tempo e non ha saputo sostenerlo

La vittoria della Coppa Italia non cambia del tutto una stagione deludente per la Juve e per Max Allegri, l’allenatore più discusso e tuttavia più vincente che oggi c’è in Italia, ma obbliga ad alcune riflessioni. Allegri, che nella sua prima stagione bianconera ha vinto cinque scudetti di fila e ha raggiuto due finali di Champions, non ha avuto la stessa fortuna nella seconda, dove l’unico trofeo vinto è la Coppa Italia di mercoledì contro l’Atalanta, ed è probabilmente arrivato a fine corsa. Il suo gioco, che non è molto diverso da quello del supervittorioso Carlo Ancellotti ma ovviamente con interpreti di qualità incomparabilmente diversa, non è mai stato spettacolare ma nel suo curriculum i risultati sono indiscussi. Senza dimenticare che nelle ultime stagioni ha dovuto fronteggiare la tempesta giudiziaria e societaria che ha travolto la Juve e che all’inizio di quest’anno ha perso pedine, mai sostituite, del calibro di Pogba e di Fagioli.

Per tutto questo merita rispetto, non solo da commentatori spesso prevenuti del dilettantistico livello di Lele Adami (uno che, a detta di Roberto Baggio, non sapeva fare tre palleggi di fila e, naturalmente, non ha mai vinto niente) ma soprattutto dalla società che ha fatto pochissimo per proteggerlo, che a gennaio ha fatto un mercato ridicolo e che soprattutto ha colpevolmente fatto trapelare la sua sfiducia verso Max. La Juve dei tempi d’oro non era così. Ve lo immaginate un Boniperti o un Marotta che, in un momento di difficoltà della squadra, anziché sostenere l’allenatore fa capire in anticipo che a fine campionato lo cambierà? Ecco perché è umanamente comprensibile che, nel momento della sospirata vittoria della Coppa Italia all’Olimpico, Max abbia avuto un moto di fastidio nel tentativo del Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli di riavvicinarlo e di saltare sul carro dei vincitori. Evidentemente Giuntoli deve ancora imparare lo stile Juve, mentre Allegri resterà nel pantheon degli allenatori bianconeri più vincenti. Onore a Max, molto meno a Giuntoli.