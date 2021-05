Marina di Pietrasanta: con Maestrod’olio è di scena la genuinità

Dall’11 al 13 giugno sarà possibile conoscere le migliori aziende di olio extravergine e prodotti di nicchia artigianali della migliore tradizione enogastronomica italiana scelti da Fausto Borella.

Quaranta aziende top di olio extravergine artigianale (inserite nella guida Terred’Olio 2021) e alcune delle migliori espressioni dell’enogastronomia del Paese, dal norcino della Garfagnana ai formaggi caprini dell’Emila, dai gelati all’olio EVO alle mozzarelle di bufala di Caserta, dalle trote del Friuli al caviale allevato in Italia, passando per i pecorini della Maremma, fino ai panettoni e ai cioccolatini all’olio EVO: è la genuinità italica che va in scena da venerdì 11 a domenica 13 giugno a Pietrasanta con Maestrod’olio la grande manifestazione dell’olio extravergine di qualità organizzata dal maestro Fausto Borella.

Sarà una tre giorni (a ingresso gratuito) all’insegna dell’Oro giallo e della buona cucina, tra degustazioni, show cooking, talk, masterclass e laboratori per adulti e bambini.

“Dopo il successo dell’anno scorso, che ha rappresentato una sorta di ‘puntata’ zero dell’evento – spiega Fausto Borella – riproponiamo una grande mostra-mercato che proclamerà la città del marmo per tre giorni capitale dell’olio extravergine di qualità e offrirà gratuitamente a tutti la possibilità di degustare, conoscere ed acquistare prodotti eccellenti della terra, anche di nicchia di cui spesso non se ne conosce l’esistenza. Il nostro intento è chiaramente quello di ridare slancio all’Italia dell’olio e al turismo e, allo stesso tempo, riaccendere i riflettori sulla cultura della buona tavola, sull’arte del convivio e sulla ristorazione della Versilia e della Toscana”.

Chef pluripremiati e stellati come Marco Stabile (ristorante Ora d’Aria, Firenze), Andrea Mattei (ristorante Bistrot, Forte dei Marmi) e Cristoforo Trapani (ristorante La Magnolia dell’Hotel Byron, Forte dei Marmi), accanto alla famiglia Stefanini, fresca della prima stella Michelin con il ristorante Franco Mare di Marina di Pietrasanta, al ristorante Romano di Viareggio e ad altri grandi realtà ristorative della zona, faranno conoscere le loro creazioni a base di olio extravergine di oliva nel corso di interessanti show cooking.

Ma il centro storico della “piccola Atene” della Versilia sarà per tre giorni anche una grande ‘aula’ a cielo aperto, dove docenti e nutrizionisti – tra cui Sara Farnetti, grande personalità nel mondo della medicina e della salute – guideranno momenti divulgativi e seminari sull’importanza di una sana alimentazione e dell’utilizzo dell’olio extravergine di qualità nella dieta mediterranea.

Per appassionati e neofiti, infine, spazio alle degustazioni tecniche di olio EVO, a partire da quelle dedicate alle migliori etichette che hanno conquistato le Corone e le Gemme Maestrod’olio della guida Terred’Olio 2021. E poi ancora verticali e tasting di champagne e di grandi vini italiani. Il tutto sullo sfondo di Pietrasanta, uno dei luoghi più suggestivi e magici del Tirreno, da sempre meta turistica estiva tra le più gettonate, grazie ai suoi dieci chilometri di costa con oltre 450 stabilimenti balneari, ristoranti e strutture ricettive, che accolgono ogni anno centinaia di migliaia di vacanzieri da Forte dei Marmi a Viareggio.