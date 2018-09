Manovra, rapporto Prometeia: l’Italia rallenta più degli altri

Il nuovo Rapporto di Previsione di Prometeia abbassa le stime per l’economia italiana e segnala che la manovra del Governo rischia di avere effetti nulli sulla crescita mentre la riduzione delle tasse per una parte delle partite Iva peserà sul gettito e l’export delude

“Portare il disavanzo al 2,4% del Pil per i prossimi tre anni rischia di avere effetto nullo sulla dinamica della crescita.” Questo il giudizio di Prometeia sulla decisione annunciata nella notte del 28 settembre dal Governo Lega-Movimento 5 Stelle contenuto nel rapporto di Previsione di settembre.

MANOVRA: GLI EFFETTI DELL’AUMENTO DEL DEF

“Dalle (poche) informazioni al momento disponibili, l’impianto della manovra sembra improntato verso misure di trasferimento e non verso misure che possano sostenere la crescita potenziale – continua la società di consulenza – il maggior impatto espansivo delle misure fiscali potrebbe essere compensato da maggior incertezza e spread più elevati, in un contesto in cui il debito/Pil non diminuisce”.

Paradossalmente dunque, la manovra ultra espansiva, finanziata in deficit, promessa dal Governo, potrebbe avere un effetto contrario rispetto a quello auspicato dal Governo, contraendo e non spingendo la crescita dell’Economia italiana.

MANOVRA: LE PARTITE IVA

Prometeia si concentra poi sulla flat tax per le partite Iva che potrebbe trovare in spazio in Manovra sulla spinta delle promesse politiche della Lega. “Il progetto di riforma intende unificare le aliquote, innalzare la soglia di accesso aumentando anche quelle in termini di spese per dipendenti e costi per i beni strumentali, includendo oltre alle persone fisiche anche le società di persone e di capitali”. “L’estensione del regime forfetario – spiega la società presieduta da Filippo Cavazzuti – avrà naturalmente un costo per lo Stato”.

Quanto? Nel caso in cui il Governo optasse per le 2 due aliquote del 15 e 20% rispettivamente fino a 65mila e 100mila euro, le simulazioni di Prometeia – che tengono in considerazione l’applicazione alle sole persone fisiche – indicavano una riduzione del gettito fiscale di circa due miliardi di euro, con il coinvolgimento di 600mila titolari di partita Iva. “La distribuzione dei nuovi beneficiari non sarebbe uniforme sul territorio – si legge nel rapporto – con una netta prevalenza del Nord (56,3%), mentre la distribuzione per età indica gli over-40 come i maggiori destinatari della misura (70,1%).”

ITALIA: LA CRESCITA RALLENTA E L’EXPORT DELUDE