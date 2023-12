Manchester United, Jim Ratcliffe acquista il 25% del club con un investimento record di 1,4 miliardi di euro

Dopo lunghe trattative Jim Ratcliffe ha acquistato una quota minoritaria dello United – Il proprietario del colosso Ineos avrà mano libera sul fronte delle operazioni calcistiche del club

È ufficiale: Jim Ratcliffe è un nuovo azionista del Manchester United. Il ricco proprietario colosso petrolchimico Ineos ha acquisito il 25% delle quote del club inglese, unendosi alla famiglia Glazer, che controlla la squadra dal 2005. Questo è avvenuto più di un anno dopo che il club è stato messo in vendita.

United: inizia una nuova era con un investimento da record

Il grande tifoso dei Red Devils ha investito una cifra senza precedenti di 1,25 miliardi di sterline, ovvero 1,44 miliardi di euro, stabilendo così un nuovo record per l’acquisizione di una quota minoritaria di un club. Ratcliffe investirà anche 300 milioni di dollari nello storico stadio di Old Trafford., dimostrando grandi ambizioni: “Riporteremo il club ai vertici del calcio inglese, europeo e mondiale”, ha assicurato”. Come parte dell’accordo, Ratcliffe assumerà la completa gestione delle operazioni calcistiche del Manchester United, e avrà un maggiore potere di voto nel Consiglio d’amministrazione, dove siederanno due suoi uomini di fiducia, Jean Claude Blanc e Sir Dave Brailsford.

L’accordo è stato concluso dopo che lo sceicco Jassim bin Hamad al Thani del Qatar ha abbandonato la trattativa, annunciando di non voler aumentare la sua offerta di 6 miliardi di dollari e aprendo così la strada a Ratcliffe. Questo segna l’inizio di una nuova era per i Red Devils, che hanno vissuto una stagione deludente, culminata con l’ottava sconfitta in campionato contro il West Ham e il posizionamento all’ottavo posto in classifica.

Chi è Jim Ratcliffe?

Secondo Bloomberg è il 100° uomo più ricco al mondo. Fondatore e proprietario di Ineos, una multinazionale nel settore chimico, Ratcliffe possiede anche il Nizza, club della Ligue 1 francese, l’FC Lausanne-Sport in Super League svizzera e collabora con il Racing Club Abidjan in Ligue One della Costa d’Avorio. Oltre a ciò, ha acquisito il Team Sky di ciclismo, ora noto come Ineos Grenadiers, una delle squadre di maggior successo nei recenti Tour de France.

La crisi Manchester United

Da 18 anni il club di Manchester è di proprietà della famiglia Glazer, proprietaria anche della franchigia di football americano, Tampa Bay Buccaneers, la cui gestione è stata oggetto di critiche e discussioni. Nonostante gli investimenti considerevoli e i cambiamenti frequenti di dirigenti e allenatori, il Manchester United non vince la Premier League da 10 anni, e il suo ultimo trofeo internazionale risale al 2017, quando vinse l’Europa League. Nel corso dell’ultimo decennio, i Red Devils hanno perso anche la supremazia cittadina, con l’ascesa del City di Guardiola, dominatore consolidato in Premier League e vincitore dell’ultima Champions League.