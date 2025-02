LVMH Watch Week, sesta edizione a New York e Parigi per le nove Maison di marchi iconici dell’orologeria

Dopo aver organizzato la LVMH Watch Week a Dubai, Singapore e poi a Miami nel 2024, LVMH ha scelto New York e Parigi per dare il via al 2025, riunendo le sue Maison per collegare due continenti che sono centrali nel DNA del Gruppo LVMH

LVMH ospiterà la sesta edizione della LVMH Watch Week il 21 e 22 gennaio a New York e il 30 e 31 gennaio a Parigi. Nove Maison orologiere LVMH presenteranno le loro ultime creazioni durante gli eventi. Sfruttando il successo delle edizioni precedenti, la LVMH Watch Week 2025 porta quest’anno l’evento, diventato un must nel calendario dell’industria dell’orologeria, a un nuovo livello. Alle prestigiose Maison che hanno regolarmente preso parte a questo evento – Bvlgari, Hublot, TAG Heuer, Zenith, Daniel Roth e Gérald Genta – si aggiungono nel 2025 altri tre marchi iconici, Louis Vuitton, Tiffany & Co. e L’Epée 1839. Nel corso di questa sesta edizione della LVMH Watch Week, ogni Maison offrirà ai partecipanti uno sguardo esclusivo alle sue ultime creazioni, mettendo in luce l’enorme dinamica creativa all’interno della divisione Orologi del Gruppo. Tra i pezzi forti figurano la collezione Serpenti Seduttori di Bvlgari, l’Extra Plat Souscription di Daniel Roth, il Gentissima Oursin Fire Opal di Gérald Genta, la collezione Big Bang Meca-10 di Hublot, la collezione Tambour Taiko Spin Time di Louis Vuitton, il cronografo Formula 1 di TAG Heuer, la collezione T35 di L’Epée 1839, la collezione Tiffany & Co. Jean Schlumberger e Defy di Zenith. Cronografo scheletrato Skyline. LVMH negli Stati Uniti, mercato strategico Gli Stati Uniti svolgono un ruolo fondamentale nel settore del lusso e costituiscono un mercato strategico per LVMH e le sue Maison. Il Gruppo LVMH conta oltre 43.000 dipendenti e 1.128 negozi negli Stati Uniti. Il Paese è un fattore chiave di crescita per il Gruppo e le sue Maison, rappresentando il 25% delle vendite del Gruppo nel 2023. Louis Vuitton, Dior e Sephora in particolare hanno registrato ottime performance nel 2024 negli Stati Uniti, e il lancio del whisky americano SirDavis è emblematico dello slancio dinamico di LVMH e della continua innovazione in questo mercato. New York e Parigi per celebrare le Maison, dove? L’evento di New York si svolge nel cuore di Manhattan presso l’iconico flagship di Tiffany, The Landmark, sulla 5th Avenue, così come nei vicini negozi Louis Vuitton e Bvlgari. A Parigi, l’hotel Cheval Blanc Paris del Gruppo LVMH offrirà uno spazio altrettanto maestoso per accogliere la stampa europea, insieme ai negozi di diverse Maison.