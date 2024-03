Lvmh: Toni Belloni lascia la carica di direttore generale, al suo posto Stephane Bianchi. Arnault: “Un partner essenziale”

Belloni lascerà dopo l’assemblea del 18 aprile e sarà nominato presidente di Lvmh Italia

Il direttore generale di Lvmh, Toni Belloni, braccio destro di Bernard Arnault da 23 anni, lascerà la carica dopo l’assemblea in programma il 18 aprile. La notizia era nell’aria da tempo, ma adesso è arrivata la conferma ufficiale del gruppo. A prendere il suo posto sarà Stephane Bianchi, attuale responsabile della divisione orologi e gioielleria.

“Belloni continuerà a mantenere delle responsabilità all’interno del gruppo. Sarà incaricato di alcune missioni strategiche accanto a Bernard Arnault e sarà nominato presidente di Lvmh Italia”, comunica la società transalpina.

Il saluto di Bernard Arnault

“Al mio fianco, come direttore generale e membro del consiglio di amministrazione per oltre due decenni, Toni è stato un artefice fondamentale del successo di Lvmh. Ispiratore, sempre curioso, e di una lealtà senza pari, ha partecipato a tutte le acquisizioni degli ultimi anni e ha saputo accompagnare la crescita del Gruppo e dei collaboratori con agilità e pragmatismo. La sua visione del lusso, dei mercati ed il suo lavoro con l’organizzazione sono stati dei notevoli punti di forza, “ ha commentato Bernard Arnault, presidente e amministratore delegato di Lvmh, che ha definito Belloni “un partner essenziale ed un membro molto importante della famiglia Lvmh”, ringraziandolo per il contributo dato nel corso degli anni.

“Nel momento di lasciare le mie funzioni attuali, apprezzo la grande fortuna di avere avuto un ruolo di leadership in un’avventura imprenditoriale tra le più straordinarie degli ultimi decenni. Ringrazio sinceramente il signor Arnault per l’opportunità che mi ha offerto e ancora di più per la fiducia che mi ha sempre accordato”, ha risposto Toni Belloni, aggiungendo che lavorare al fianco di Arnault è stata “un’esperienza unica, stimolante, piena di sfide e di arricchimento, con il suo esempio come guida. Far crescere le nostre magnifiche maison nel lungo periodo, avviare progetti sempre più ambiziosi e creativi, guidare acquisizioni formidabili e la loro integrazione, contribuire a preparare i leader e l’organizzazione di domani per gestire la crescita e la complessità del gruppo… mai un momento di noia!”.

Lvmh: da Belloni a Bianchi

Belloni diventerà ora presidente di Lvmh Italia, manterrà responsabilità all’interno del gruppo e si occuperà di “alcune missioni strategiche”. Al suo attuale posto andrà invece Stéphane Bianchi, da cinque anni all’interno della divisione Orologi & Gioielli che di conseguenza presiederà il comitato esecutivo del gruppo e, insieme a Bernard Arnault, sovraintenderà strategicamente e operativamente alle maison del gruppo. Dirigerà anche i presidenti delle divisioni geografiche e la trasformazione digitale e data del gruppo.

Per il ruolo in cda sarà invece proposta Wei Sun Christianson, avvocata al foro di New York. Tutti i cambiamenti saranno effettivi dopo l’assemblea generale prevista per il 18 aprile 2024.