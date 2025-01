Lusso e Real Estate: Kering e Ardian investono in un portafoglio immobiliare di tre location a Parigi

Kering e Ardian annunciano oggi la firma di un accordo vincolante di investimento relativo a tre prestigiosi immobili a Parigi. Il portafoglio comprende l’Hôtel de Nocé, situato al 26 di place Vendôme, e due edifici situati in avenue Montaigne, rispettivamente al 35-37 e 56

Kering fonde queste proprietà in una joint venture di nuova costituzione. Ardian che è una delle principali società di investimento privato a livello mondiale, deterrà una quota del 60% di questo esclusivo portafoglio immobiliare, mentre Kering manterrà il 40% della proprietà. I ricavi netti per Kering ammonteranno a 837 milioni di euro.

Location di lusso per il Gruppo Kering

Questa transazione è coerente con la strategia immobiliare del Gruppo Kering, che mira ad assicurarsi location di assoluto prestigio per i propri marchi, con un’ottica di lungo periodo, nei distretti del lusso più importanti a livello globale. Per Ardian, questa partnership a lungo termine rappresenta una rara opportunità per consolidare ulteriormente la propria presenza immobiliare a Parigi, attraverso un investimento in tre immobili situati nelle più prestigiose arterie dello shopping di lusso, offrendo ai propri clienti l’accesso a un portafoglio immobiliare esclusivo. L’accordo è previsto finalizzarsi nel primo trimestre del 2025, una volta che saranno soddisfatte le condizioni specifiche per le transazioni immobiliari.

Jean-Marc Duplaix, Deputy Ceo e Chief Operating Officer di Kering, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti di questa partnership, che consente di assicurarci delle location prestigiose nel lungo termine, preservando al contempo la nostra flessibilità finanziaria. Con Ardian, primaria società di investimento, abbiamo trovato un partner di qualità con cui condividiamo il DNA francese e una visione comune”. Stéphanie Bensimon, membro del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione di Ardian France, nonché Head of Real Estate di Ardian, ha commentato: “Siamo orgogliosi di collaborare con Kering, leader mondiale nel settore del lusso, per investire in immobili iconici situati nelle più importanti vie dello shopping di lusso di Parigi. Questa joint venture innovativa e con una prospettiva di lungo termine costituisce un approccio unico e originale per le strategie immobiliari di gruppi del lusso quali Kering, aprendo nuove opportunità di sviluppo e mettendo a frutto la nostra esperienza al fine di creare un valore eccezionale ai nostri investitori”.