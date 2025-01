Lusso e M&A: Mytheresa nomina Burkhart Grund, CFO di Richemont, come nuovo membro del Consiglio di Sorveglianza e owner di Ynap

Il Consiglio di Sorveglianza di MYT Netherlands Parent B.V., (Mytheresa) annuncia la nomina di Burkhart Grund, Chief Financial Officer di Richemont, come nuovo membro del Consiglio di Sorveglianza, subordinatamente al completamento dell’operazione Mytheresa ́s per l’acquisizione di YOOX NET-A-PORTER (YNAP)

La proposta sarà sottoposta all’approvazione degli azionisti all’Assemblea generale straordinaria della società prevista per il 6 marzo 2025.

Era il 7 ottobre 2024 (come riportato nel nostro precedente articolo), quando Mytheresa e Richemont hanno firmato un accordo affinché Mytheresa acquisisca YNAP, con i marchi NET-A-PORTER, MR PORTER, YOOX e THE OUTNET, per creare un’azienda leader, globale di un gruppo multimarca del lusso digitale. Nell’ambito dell’operazione, Richemont ha ottenuto il diritto di nominare una figura per l’elezione al Consiglio di Sorveglianza. La conclusione dell’operazione è prevista nella prima metà dell’anno solare 2025, secondo le consuete condizioni, inclusa la ricezione delle approvazioni antitrust.

Chi è Burkhart Grund

Grund ha iniziato la sua carriera in Richemont nel 2000 come CFO di Montblanc in Francia, prima di diventare CFO di Van Cleef & Arpels e successivamente Vice Direttore Finanziario del Gruppo prima della sua nomina al Comitato esecutivo senior come CFO del gruppo nel 2017. Grund è laureato in Economia aziendale della Georgia Southern University, USA e ha completato i suoi studi universitari in Finanza Internazionale presso l’Università di Münster, Germania.

Mytheresa è una delle principali piattaforme digitali multimarca di lusso con spedizioni in oltre 130 paesi

Fondata come boutique nel 1987, Mytheresa è stata lanciata online nel 2006 e offre ready-to-wear, scarpe, borse e accessori per abbigliamento da donna, uomo, bambino, nonché prodotti lifestyle e raffinati gioielli. La selezione altamente curata di un massimo di 250 marchi si concentra su veri marchi di lusso come Bottega Veneta, Brunello Cucinelli, Dolce&Gabbana, Gucci, Loewe, Loro Piana, Moncler, Prada, Saint Laurent, The Row, Valentino e molti altri. L’esperienza digitale unica di Mytheresa si basa su una focalizzazione precisa su acquirenti di lusso di fascia alta, offerte esclusive di prodotti e contenuti, tecnologia all’avanguardia e piattaforme analitiche e operazioni di servizio di alta qualità. Lo ha riferito la società quotata al Nyse €913,6 milioni di GMV nell’anno fiscale 2024 (+7% rispetto al FY23).

Nora Aufreiter, presidente del consiglio di vigilanza di MYT Netherlands Parent B.V., ha dichiarato: “Con Burkhart Grund, non vediamo l’ora di accogliere nel nostro consiglio di amministrazione un esperto finanziario con esperienza internazionale. Nominato da Richemont, espanderemo così il Consiglio di Sorveglianza di un seggio fino a renderlo composto da otto membri. Ci sentiamo onorati di lavorare con un altro individuo di alto livello in futuro e lo siamo convinti che saremo in grado di accelerare la crescita redditizia e il successo sostenibile della nostra società a seguito della transazione. L’Organismo di Vigilanza resterà composto da a maggioranza degli amministratori indipendenti sia ai sensi del NYSE del Codice di Corporate Governance olandese standard”.