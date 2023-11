Lufthansa, record di utili nel terzo trimestre 2023 ma l’ingresso in Ita slitta a inizio 2024. Il titolo vola a Francoforte

I viaggi estivi spingono i conti della compagnia aerea tedesca: ricavi record a 10,3 miliardi di euro (+8%), utili a 1,19 miliardi (+47%) e un ebitda di 1,5 miliardi – Titolo in rally a Francoforte (+7,49%)

I conti del terzo trimestre 2023 mettono le ali a Lufthansa. La compagnia aerea tedesca ha chiuso il periodo con 10,3 miliardi di euro di ricavi (+8%) e 1,19 miliardi di utili (+47%), uno dei migliori della sua storia. Merito di un’estate record per quanto riguarda il numero di passeggeri: tra luglio e settembre le compagnie del gruppo ne hanno trasportati 38 milioni, riportando margini di profitto a doppia cifra. E l’ingresso in Ita Airways? A detta del gruppo ci vorrà qualche settimana in più dato che si aspetta il via libera della Commissione europea verosimilmente “a inizio 2024”. È quanto si legge nella nota sui risultati trimestrali di Lufthansa, confermando così le trattative complicate con Bruxelles. I brillanti risultati spingono al rialzo il titolo a Francoforte (+7,49 a 7,07 euro per azione).

I risultati del terzo trimestre 2023

Oltre a ricavi da record (+8%), il risultato operativo rettificato è stato pari a 1,46 miliardi di euro (+31% anno su anno) con un margine del 14,3% dall’ 11,8% dell’analogo periodo 2022. L’utile netto è passato da 809 milioni a 1,2 miliardi di euro (a fronte di un più 232% sui primi 9 mesi). L’incremento ha riguardato tutte le compagnie aeree passeggeri del gruppo tedesco, che hanno cumulato un ebit rettificato di 1,4 miliardi di euro, quasi il doppio di quello dell’estate 2022 (pari a 709 milioni di euro). “Tutte le compagnie aeree del nostro gruppo e Lufthansa Technik hanno contribuito a questo risultato con margini di profitto a due cifre”, ha sottolineato l’ad Carsten Spohr. E ha aggiunto: “Anche se la situazione geopolitica rimane difficile, le nostre prospettive per quanto riguarda le prenotazione ci danno motivo di essere positivi, non solo per un ottimo risultato del gruppo quest’anno, ma anche per il futuro”.

Scende sensibilmente anche l’indebitamento netto del gruppo da 6,7 miliardi di dicembre 2019 a 5,4 miliardi fine settembre 2023. Per l’intero anno Lufthansa si aspetta un ebit rettificato di 2,6 miliardi.

Acquisizione Ita: a che punto siamo?

Lufthansa ha ribadito nella nota i progressi nella sua strategia per diventare un vettore ancora più globale citando la procedura per ottenere l’approvazione dell’Antitrust Ue al piano di acquisizione del 41% di Ita – attraverso un aumento di capitale riservato da 325 milioni – a inizio del 2024. Sono diversi i nodi da sciogliere che non riguardano solo gli slot da cedere, ma anche le misure di “correzione” nel mercato transatlantico che è quello che porta i maggiori profitti per le aviolinee europee e americane.

Ma a che punto siamo? Nella fase di “pre notifica”, quella che precede l’invio della notifica dell’investimento. Notifica che non è stata ancora consegnata e l’approvazione ora è attesa a “inizio 2024”. Nonostante questi ritardi, dalla casa madre di Francoforte fanno sapere che il gruppo tedesco non ha alcuna intenzione di indietreggiare dagli accordi presi con il Governo italiano e l’interesse per Ita Airways resta invariato.