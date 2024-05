Lottomatica lancia 2 bond: tasso fisso e variabile, per 900 milioni. La banca centrale della Norvegia nel capitale con il 3,011%

Si tratta di bond senior secured a tasso fisso con scadenza 2030 e titoli senior secured a tasso variabile 2031. I proventi dell’emissione finanzieranno il rimborso di 350 milioni euro di bond 2027 e di 550 milioni di bond a tasso variabile 2028. Titolo in lieve calo in Borsa



Lottomatica ha lanciato oggi due nuove obbligazioni per finanziare il rimborso di altri bond. Il gruppo, maggiore operatore del mercato italiano dei giochi quotato su Euronext Milan, ha comunicato che emetterà 900 milioni di euro tramite l’emissione di un senior secured notes con scadenza 2030 a tasso fisso e un senior secured notes con scadenza 2031 a tasso variabile. La suddivisione dell’ammontare sarà comunicato al termine dell’operazione e i titoli, ha precisato il gruppo, saranno esenti dai requisiti di registrazione previsti dal Securities Act.

Lottomatica utilizzerà i proventi derivanti dall’operazione per finanziare il rimborso delle sue obbligazioni senior garantite al 9,75% con scadenza 2027 per un ammontare complessivo pari a 350 milioni di euro e dei bond senior garantiti a tasso variabile con scadenza 2028 per un ammontare pari a 550 milioni, oltre a pagare le commissioni, i costi e le spese sostenute per l’emissione di queste obbligazioni.

A novembre 2023, per completare l’acquisizione di SKS365 Malta Holding Limited per 639 milioni, il gruppo aveva collocato due tipi di bond per un totale di 500 milioni di euro e annunciato un ampliamento della linea di finanziamento revolving per 50 milioni. Proprio per includere otto mesi di contributo di SKS365, operatore omnichannel nel mercato italiano online e delle scommesse sportive per un valore di 639 milioni, Lottomatica lo scorso 1° maggio ha aggiornato la guidance per l’esercizio 2024: ora i ricavi sono attesi a 2,020-2,065 miliardi di euro e l’ebitda adjusted tra 680 e 700 milioni.

Alla banca centrale norvegese il 3% del capitale

Giusto stamane è emerso nelle comunicazioni della Consob relative alle partecipazioni rilevanti che Norges Bank, la banca centrale della Norvegia, ha una partecipazione pari al 3,011% in Lottomatica, con un’operazione che risale al 6 maggio scorso. A Piazza Affari il titolo Lottomatica è in lieve calo a 10,77 euro, (-0,46 %), ma ma in un anno ha messo a segno un +35% circa.