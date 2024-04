Lottomatica chiude il primo trimestre con utile in calo del 24%. Migliora la guidance 2024 grazie a Sks365

Includendo otto mesi di contributo di SKS365, acquisita lo scorso novembre per 639 milioni, i ricavi sono attesi a fine 2024 a 2,020-2,065 miliardi e l’ebitda adjusted tra 680 e 700 milioni. E’ l’online che trascina la raccolta

Non è stato un trimestre brillante per gli utili di Lottomatica quello che ha aperto il 2024. Tuttavia l’operazione, avvenuta lo scorso novembre, su un operatore di scommesse (Sks365) ha consentito alla società di migliorare la guidance per il 2024. La società, attiva nel mercato del gioco pubblico, ha chiuso i primi tre mesi del 2024 con un utile netto rettificato in calo del 24% a 49,7 milioni dai 65,4 milioni dello stesso periodo 2023 e poco sotto le attese di Equita a 50,5 milioni.

La raccolta ha visto una crescita del 20% a 8,7 miliardi di euro, trainata soprattutto dal settore operativo Online che ha visto una crescita del 36%. I ricavi hanno visto un aumento del 4% passando da 440,1 milioni 422,3 milioni), ma a payout normalizzato i ricavi risultano in crescita del 16% “sostanzialmente in linea con il tasso di crescita degli ultimi trimestri” dice una nota di Lottomatica. “Nel primo trimestre del 2024 abbiamo proseguito il nostro percorso di crescita organica, anche grazie ad un trend di mercato che continua ad essere molto positivo,con ricavi ed EBITDA che hanno registrato una crescita a doppia cifra su base annua (a payout normalizzato) “ ha commentato l’ad, Guglielmo Angelozzi.

A Piazza Affari il titolo Lottomatica, dopo i conti e il miglioramento della guidance, sale dell’1,42% a 10,71 euro. Negli ultimi tre mesi il titolo ha perso l’1% circa.

L’Adjusted EBITDA è stato pari a 149,5 milioni, in calo del 4% e l’’adjusted EBITDA margin sui ricavi è pari al 34,0%, in calo dal 36,9% dello stesso periodo del 2023, per effetto del payout sfavorevole registrato nel primo trimestre del 2024: se invece lo si esclude l’Adjusted EBITDA risulta pari a 175,1 milioni con un +23% rispetto al Q1 2023. Di conseguenza l’Operating cash flow è sceso a 110,1 milioni da 138,5 milioni.

L’indebitamento finanziario netto a fine marzo risulta di 1,224.1 milioni, che equivale a una leva finanziaria calcolata su base LTM run rate Adjusted EBITDA pari al 2,1x.

Lottomatica migliora la guidance 2024 grazie a Sks365

Lottomatica tuttavia comunica il miglioramento della guidance per l’esercizio 2024 per includere otto mesi di contributo di Sks365, operatore omnichannel nel mercato italiano online e delle scommesse sportive acquisito a novembre del 2023 per un valore di 639 milioni. I ricavi per il 2024 sono attesi a 2,020-2,065 miliardi di euro e l’ebitda adjusted tra 680 e 700 milioni. “Abbiamo completato con successo l’acquisizione di SKS365 ad aprile 2024 e di conseguenza aggiornato la guidance, e continuiamo a lavorare su una solida pipeline di bolt-on M&A” ha detto Angelozzi. L’ebitda adjusted implicito per SKS365 per l’esercizio 2024 è pari a circa 80 milioni, rispetto all’ebitda adjusted per l’esercizio 2023 di 72 milioni, con una crescita di circa l’11% su base annua sia dei ricavi e sia dell’ebitda adjusted.