Meteo, ancora maltempo per tutta la settimana: forti temporali e temperature giù. Quando arriva il caldo?

La settimana sarà ancora movimentata dal punto di vista meteo: piogge e temporali non mollano il Nord e nel weekend si estenderanno anche al Centro-Sud. Ecco le previsioni

Ancora maltempo su mezza Italia. Dopo il maggio piovoso del 2023, anche il 2024 sta segnando nuovi record mensili di precipitazioni, in particolare nelle regioni settentrionali. Gli esperti prevedono che le piogge continueranno nei prossimi giorni, intensificandosi nel fine settimana e coinvolgendo anche il Sud. Sebbene la fase più intensa sia passata, una corrente occidentale porterà un significativo calo delle temperature, che rimarranno sotto la media stagionale. Per il momento non c’è traccia del caldo africano; almeno fino alla prossima settimana.

Meteo, previsioni per la settimana. Quando arriva il caldo?

La giornata di oggi, giovedì 23 maggio, vedrà nuove piogge diffuse al Nord, estendendosi gradualmente dal Piemonte verso il Nord-Est. Al Centro, ci sarà una nuvolosità alternata a schiarite, con possibili rovesci soprattutto in alta Toscana e sporadicamente anche sui rilievi appenninici. Nelle regioni meridionali, invece, si prevede prevalenza di tempo soleggiato, ma nulla di estivo. Venerdì 24 maggio sarà la giornata migliore della settimana con tempo asciutto quasi ovunque, tranne per locali rovesci vicino al Nord: tra le regioni più colpite Lombardia, Piemonte e Veneto, ma si prevedono temporali anche su Friuli, Valle d’Aosta e Liguria.

Nel weekend, potrebbero verificarsi rovesci nelle regioni centro-meridionali, una novità dopo il maltempo al Nord. Sabato 25 maggio sono attesi fenomeni sulle regioni centrali tirreniche e in Sicilia, ma saranno le Alpi, Appennino, pianure piemontese, lombarda e veneta, a pagare il prezzo peggiore. Il maltempo scivolerà piano piano verso la costa adriatica dalla Romagna fino alla Puglia. Sarà invece la Sardegna a godere di un cielo sereno e di temperature piuttosto gradevoli. Domenica 26 maggio, il fronte temporalesco si sposterà verso Sud, portando diversi rovesci, mentre qualche pioggia è attesa anche sulle zone interne del Centro, soprattutto durante le ore pomeridiane. Finalmente però, il sole si affaccerà sul Nord Ovest, mentre in Sicilia il vento potrebbe creare qualche disagio.

La settimana si concluderà con il maltempo, ma la prossima potrebbe portare novità: i modelli indicano l’arrivo di alta pressione con sole e temperature sopra la media del periodo.