Lockdown per Natale e Capodanno: bar, ristoranti e negozi chiusi

Il nuovo Dpcm sul tavolo del Governo prevede una zona rossa in tutta Italia dal 24 al 27 dicembre e dal 31 al 3 gennaio con poche deroghe

Si va verso il lockdown per Natale e Capodanno. In tutto, otto giorni di zona rossa nazionale, ma non consecutivi: dal 24 al 27 dicembre e dal 31 dicembre al 3 gennaio. Questa l’ipotesi più probabile per il nuovo Dpcm sul tavolo del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

A livello pratico, significa che – in quei giorni – bar, ristoranti e negozi rimarranno chiusi in tutto il Paese. Non solo: saranno vietati anche gli spostamenti non essenziali all’interno del Comune di residenza (le uniche eccezioni, come sempre, saranno per motivi di lavoro, di salute o di necessità improrogabile). Per uscire di casa servirà l’autocertificazione, che potrà essere richiesta e controllata dalle forze dell’ordine.

L’obiettivo è limitare al massimo i contatti sociali, così da non provocare una nuova impennata di contagi che potrebbe innescare a gennaio una terza ondata della pandemia. Anche perché, nel frattempo, la seconda non è ancora finita: i numeri migliorano, ma molto lentamente, e i decessi sono ancora altissimi (680 solo martedì).

È chiaro però che, in periodo di feste, a preoccupare di più sono i ritrovi familiari nelle case. Per questo, con l’istituzione della zona rossa nazionale, di fatto il governo mette al bando il cenone della Viglia e il pranzo del giorno di Natale per i familiari non conviventi.

Il Dpcm dovrebbe però contenere due deroghe:

la possibilità di allargare gli incontri di famiglia al massimo a due “congiunti stretti” , ad esempio genitori anziani, con la raccomandazione della mascherina;

, ad esempio genitori anziani, con la raccomandazione della mascherina; il via libera alla celebrazione delle messe, rispettando alcuni limiti orari già in vigore per il coprifuoco.

Nessuna di queste misure riguarda invece i giorni feriali del 28, 29 e 30 dicembre, in cui dovrebbero tornare in vigore le regole della zona gialla (ristoranti aperti a pranzo, negozi tutto il giorno, coprifuoco alle 22). Non è però escluso per quelle date un passaggio in zona arancione, che impedirebbe anche di uscire dal Comune di residenza.

Se questo sarà lo scenario disegnato dal nuovo Dpcm, si tratterà comunque di un compromesso. Conte era contrario alla zona rossa, mentre i ministri Roberto Speranza, Dario Franceschini e Francesco Boccia – supportati dai 5S – avrebbero voluto chiudere tutto dal 21 (o 24) dicembre fino al 6 gennaio.