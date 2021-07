Libri: Il giardino francese alla corte di Torino (1650-1773)

Tra le novità Olschki troviamo il libro “Il giardino francese alla corte di

Torino (1650-1773)

Da André Le Nôtre a Michel Benard” che racconta la storia del giardino francese nel regno sabaudo.

Attraverso la grande quantità di materiale documentario e iconografico conservato negli archivi di Torino e Parigi, riemerge la lunga stagione del giardino francese in Piemonte. Queste vicende, non nuove alla storiografia, sono qui affrontate a largo raggio e in forma sistematica. I progetti di André Le Nôtre per il parco di Racconigi e il giardino del Palazzo Reale di Torino, la sua probabile visita nel 1679, sono illuminati dall’analisi della corrispondenza diplomatica fra ambasciatori, inviati, agenti, ministri e il duca sabaudo.

Dalle carte emerge il ruolo fondamentale di De Marne, collaboratore di Le Nôtre, nel tracciare le linee generali dei nuovi giardini di Venaria Reale, pur affidati alla direzione di Henri Duparc, membro di una famiglia di giardinieri attiva al castello di Saint Germain-en-Laye.

Questi episodi esemplificano un rodato meccanismo di esportazione dei modelli francesi, diffusi attraverso l’invio di disegni, giardinieri e progettisti in tutta Europa.

Una supremazia che prosegue nel 1739 con il conferimento della carica di Direttore al parigino Benard, artefice dei giardini di Stupinigi, Moncalieri e Agliè. Un’attività che è prossima all’esaurirsi delle ragioni del giardino formale: alla scomparsa di Benard sono ormai maturi i nuovi orizzonti del paesaggio.

Autore: Paolo Cornaglia, professore associato di Storia dell’architettura presso il Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico diTorino,membro del Comitato Scientifico del Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, da tempo svolge attività di didattica e ricerca nell’ambito dei giardini storici, privilegiando i secoli XVII e XVIII e il giardino formale. In questo quadro ha pubblicato Giardini di Marmo ritrovati. La geografia del gusto in un secolo di cantiere a Venaria Reale. 1699-1798 (1994, 2006). Recentemente ha curato Il giardino del Palazzo Reale di Torino (2019) e, con Vincenzo Cazzato, il catalogo della mostra Viaggio nei giardini d’Europa (2019).

Centro Studi delle Residenze Reali Sabaude. La civiltà delle corti, vol. 3 – 2021

