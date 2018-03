Leonardo, Profumo nomina il figlio di Zoff Mr. Costi

Alessandro Profumo ha nominato l’ingegner Marco Zoff, figlio del mitico portiere della Juve e della Nazionale, capo del controllo sugli acquisti del gruppo Leonardo: è già stato soprannominato Mister Costi

Il padre parava i rigori, il figlio dovrà parare i costi eccessivi di Leonardo, l’ex Finmeccanica. Alessandro Profumo, l’ad del gruppo dell’aerospazio e della difesa, ha affidato proprio all’ingegner Marco Zoff, figlio del mitico portiere della Juve e della Nazionale campione del mondo in Spagna, la responsabilità della nuova direzione di Leonardo per il controllo dei costi su acquisti e fornitori. Sarà lui il “chief of procurement & supply chain officer” di Leonardo.

Profumo, che è notoriamente interista, non ha fatto questione di fedi calcistiche: ha conosciuto Marco Zoff, che è nel gruppo dal 2005, appena è arrivato nella sede di Piazza Monte Grappa a Roma e ne ha subito apprezzato la professionalità, nominandolo prima chief of staff e ieri Mister Spending review o come, lo chiama affettuosamente, Mr. Costi.

Evidentemente il mese di marzo porta fortuna alla famiglia Zoff. Il 15 marzo del 1978, esattamente quarant’anni fa, Dino Zoff parò un paio di rigori ai mostri sacri all’Ajax di Krol nei quarti di finale di Champions spalancando le porte della semifinale alla sua Juve. Ieri invece è andato il gol suo figlio Marco, stimatissimo ingegnere in Leonardo, che ora dovrà marcare stretto acquisti e fornitori.

Leggi anche – Leonardo: bilancio in linea con attese, confermato dividendo a 14 cent