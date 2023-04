Lavoro: 443mila nuove assunzioni ad aprile e un milione e mezzo entro giugno. Indagine Unioncamere-Anpal

Per il trimestre aprile-giugno sono previste oltre 1,5 milioni di assunzioni. Trainano le richieste il turismo e i servizi alle persone. I settori più alla ricerca di personale

Ad aprile sono previste dalle imprese circa 443 mila entrate programmate con un incremento della domanda di lavoro di circa 76mila unità rispetto ad aprile 2022 (+20,6%). Per il trimestre compreso tra aprile e giugno invece, si stimano oltre 1,5 milioni di entrate con un incremento di oltre 186 mila unità (+13,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno). È quanto emerge dal Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal.

Turismo e servizi alle persone trainano la domanda di lavoro

Il settore turistico è quello che offre le maggiori opportunità di lavoro con 108mila richieste soprattutto in prossimità delle festività pasquali. Per il trimestre stimate oltre 393 mila richieste.

Nell’industria programmate 105 mila entrate (+2.6%) e 400 mila nel trimestre (+13,1). Per il comparto manifatturiero si ricercano 70mila lavoratori che salgono a 280mila nel trimestre. Negli altri settori, la richiesta maggiore viene dalla meccatronica (15mila unità), seguito dalla metallurgia (13mila), moda (10mila) e chimica-farmaceutica (9mila). Il comparto delle costruzioni, infine, richiede 35mila entrate.

I servizi sono alla ricerca di 338mila lavoratori nel mese (+27,5) che arrivano ad oltre il milione entro giugno (1,2 milioni, +13,6% rispetto al 2022). Molte le opportunità nei servizi alle persone (75mila entrate programmate) seguite dai servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio.

Cresce la domanda di lavoratori immigrati

Cresce la domanda di lavoratori immigrati che sfiora ad aprile le 93mila unità (+ 44,5% rispetto allo stesso periodo del 2022), pari a circa il 21% del totale delle assunzioni programmate.

Sempre molto elevata la difficoltà di reperimento del personale. Per quanto riguarda i contratti aumenta la previsione sia per quelli a tempo indeterminato (+22,5%) sia per i contratti a termine e stagionali (+22,7%).

Continuano a mancare figure specializzate per le professioni tecniche. Le professioni più ricercate sono tecnici della salute (61,3%), tecnici della gestione dei processi produttivi (60,7%), tecnici in campo ingegneristico (59,9%) e gli analisti e specialisti nella progettazione di applicazioni (59,6%). Nel campo degli operai specializzati mancano soprattutto figure come i fabbri ferrai costruttori di utensili (76,8%), gli operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni (72,4%) e i fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica (71,5%).

A livello territoriale si registra una crescita maggiore di assunzioni nel Sud e Isole e al Centro (+27mila nel mese di aprile), grazie alle previsioni molto favorevoli del turismo, dei servizi alle persone e di trasporti e logistica in Toscana, Lazio, Campania e Sicilia.