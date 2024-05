L’auto che cambia corsia con uno sguardo allo specchietto: ecco la nuova Bmw Serie 5 Touring

La nuova BMW Serie 5 Touring rivoluziona il segmento delle station wagon di fascia medio-grande con il sistema Highway Assistant che permette di cambiare corsia con un semplice sguardo allo specchietto retrovisore. Innovazione, prestazioni elettriche e design raffinato la rendono un punto di riferimento

Uno sguardo e la macchina da sola cambia corsia. Non si tratta di fantascienza ma della nuova BMW Serie 5 Touring una macchina che sin dalla sua prima serie nel 1972, è stata sinonimo di lunghi viaggi all’insegna del massimo comfort. La nuova generazione continua questa tradizione, combinando un design classico con innovazioni tecnologiche all’avanguardia. Tra queste spicca appunto il rivoluzionario sistema Highway Assistant, che promette di rendere la guida autonoma ancora più sicura e intuitiva..

Highway Assistant: uno sguardo agli specchietti e l’auto si sposta da sola

Il sistema Highway Assistant, parte del pacchetto Driving Assistant Professional, rappresenta un notevole passo avanti verso la guida autonoma (di livello 2). Disponibile nei paesi con regolamentazioni adeguate (Stati Uniti, Canada e Germania), permette all’auto di cambiare corsia autonomamente. Il sistema non solo assiste nella sterzata e nel mantenimento della corsia, ma consente anche la funzione Stop & Go. Ma la grande novità è quella che basta uno sguardo agli specchietti retrovisori per attivare la funzione: l’auto si sposta serenamente a sinistra o a destra. Questo sistema utilizza sensori e telecamere per monitorare costantemente l’attenzione del conducente, garantendo che gli occhi restino sulla strada.

Come Funziona il sistema Highway Assistant

Quando il cruscotto digitale segnala la possibilità di cambiare corsia, basta uno sguardo agli specchietti retrovisori per attivare il sistema. La vettura si sposta a sinistra o a destra in totale sicurezza e tranquillità. Il sistema è stato appositamente progettato per migliorare la sicurezza e il comfort del conducente, riducendo la necessità di interventi manuali durante la guida su autostrade attrezzate e in conformità con le normative vigenti.

Bmw Serie 5 Touring: oltre al Highway Assistant c’è di più

Oltre al Highway Assistant, la Serie 5 Touring offre una vasta gamma di tecnologie di assistenza alla guida. Tra queste, il Parking Assistant Professional, che permette di manovrare e parcheggiare l’auto dall’esterno utilizzando lo smartphone. Questo sistema è particolarmente utile in spazi ristretti e ha un costo di 1.100 euro. Anche il sistema frenante M, le sospensioni sportive M Sport Suspension e le quattro ruote sterzanti dell’Integral Active Steering sono disponibili come optional, migliorando ulteriormente le prestazioni e la manovrabilità del veicolo.

Motorizzazione: debutta il motore elettrico

La nuova Serie 5 Touring introduce per la prima volta un motore elettrico, confermando la sua posizione di riferimento tra le station wagon di taglia medio-grande nel segmento premium. La versione i5 M60 xDrive Touring, con due motori elettrici, offre una potenza combinata di 517 cavalli, che possono aumentare a 601 in modalità Boost. Con una coppia massima di 820 Nm, questa vettura raggiunge i 100 km/h da ferma in soli 3,9 secondi, con una velocità massima limitata elettronicamente a 230 km/h.

Bmw Serie 5 Touring: design e interni

L’abitacolo della nuova Serie 5 Touring riprende quello della berlina, arricchito da rivestimenti vegani di serie e dal BMW Curved Display, che integra uno schermo digitale da 12,3 pollici e uno da 14,9 pollici per l’infotainment. Il design degli interni punta alla massima ergonomia e qualità dei materiali, con un’attenzione particolare al comfort dei passeggeri. Il bagagliaio offre una capacità variabile tra 490 e 530 litri, a seconda della motorizzazione, con soluzioni pratiche come ganci e anelli per il carico, oltre a leve per abbattere i sedili posteriori con configurazione 40:20:40.

Bmw Serie 5 Touring: varianti e prezzi

La i5 M60 xDrive Touring parte da 103.800 euro, la gamma elettrica presenta anche la versione eDrive40 Touring, con un singolo motore sull’asse posteriore, che sviluppa 340 cavalli e ha un prezzo base di 78.000 euro. Per la prima volta, la Serie 5 Touring non offre motori a benzina puri, ma solo versioni diesel e ibride leggere. Il modello di ingresso, la 520d, è disponibile a partire da 71.000 euro per la versione sDrive e 73.400 euro per la xDrive.

La nuova BMW Serie 5 Touring si mantiene così al vertice del segmento delle station wagon medio-grandi, grazie a un equilibrio ideale tra innovazione tecnologica, prestazioni dinamiche e comfort elevato. Come risponderanno ora le sue rivali storiche, l’Audi A6 e Mercedes Classe E?