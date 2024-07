La Via Appia è patrimonio dell’umanità: per l’Italia è il 60° sito Unesco, record mondiale

La Via Appia, simbolo dell’antica Roma e delle sue conquiste, è stata ufficialmente iscritta nella Lista del Patrimonio Mondiale Unesco. Italia in cima alla classifica dei Paesi con il maggior numero di beni iscritti

La Via Appia, conosciuta come “Regina Viarum” o “Regina delle strade”, è stata ufficialmente inserita nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Il prestigioso riconoscimento arriva in occasione della 46ª sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale, tenutasi a Nuova Delhi. È il 60º sito italiano iscritto nella lista Unesco, che così stacca la Cina (ferma a 59) in testa alla classifica dei Paesi con il maggior numero di beni iscritti.

È la prima candidatura promossa direttamente dal ministero della Cultura, che ha coordinato l’intero processo e preparato la documentazione necessaria per l’iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale.

Collaborazione multi istituzionale

Il successo della candidatura della Via Appia è il risultato di un intenso lavoro di squadra che ha coinvolto numerose istituzioni a vari livelli. In particolare, hanno partecipato al processo quattro Regioni (Lazio, Campania, Basilicata e Puglia), tredici Città metropolitane e Province, settantaquattro Comuni, quattordici Parchi, venticinque Università e numerose rappresentanze delle comunità territoriali. Anche il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e la Pontificia Commissione di Archeologia Sacra della Santa Sede hanno svolto un ruolo cruciale nel sostenere la candidatura.

“Esprimo tutta la mia soddisfazione e il mio orgoglio per il grande risultato ottenuto. La ‘Via Appia. Regina Viarum’ da oggi è patrimonio mondiale dell’umanità. L’Unesco ha colto l’eccezionale valore universale di una straordinaria opera ingegneristica che nei secoli è stata essenziale per gli scambi commerciali, sociali e culturali con il Mediterraneo e l’Oriente. Congratulazioni a tutte le istituzioni e comunità che hanno collaborato con il ministero della Cultura per arrivare a questo prestigioso traguardo. È un riconoscimento del valore della nostra storia e della nostra identità, dal quale può nascere una valorizzazione in grado di portare benefici economici ai territori interessati” ha commentato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

La storia della Via Appia

La Via Appia fu costruita nel 312 a.C. per volere del censore Appio Claudio Cieco, da cui prende il nome. Conosciuta per la sua straordinaria ingegneria e per la qualità della costruzione, la Via Appia è rimasta un simbolo della potenza e della lungimiranza romana. Originariamente, collegava Roma a Capua, fu estesa fino a Benevento e successivamente a Taranto fino a completare il percorso fino a Brindisi intorno al 190 a.C., diventando una delle strade più importanti dell’Impero Romano.

La strada serviva principalmente per il rapido movimento delle truppe verso l’Italia meridionale, ma divenne anche una via di commercio cruciale, facilitando l’afflusso di prodotti artigianali e promuovendo l’apertura culturale della società romana verso la cultura greca.

Nel 71 a.C., circa 6.000 schiavi ribelli guidati da Spartaco furono crocifissi lungo la strada tra Roma e Capua. La Via Appia fu restaurata ed ampliata durante gli imperi di Augusto, Vespasiano, Traiano e Adriano. Traiano costruì anche la Via Appia Traiana, una diramazione che da Benevento raggiungeva Brindisi attraverso un percorso costiero e pianeggiante.

Dopo la caduta dell’Impero Romano d’Occidente, la manutenzione della strada cessò, portando al suo graduale abbandono. Tuttavia, nel 535, Procopio la descrive ancora in buono stato. Negli anni ’50 e ’60 del XX secolo, il tratto iniziale della Via Appia divenne una residenza esclusiva dell’alta società romana. Nel 1988, per tutelare il patrimonio storico-archeologico e paesaggistico, fu istituito il parco regionale dell’Appia antica. Oggi, ampi tratti della strada sono conservati e in parte ancora utilizzati per il traffico automobilistico nel Lazio, Campania, Basilicata e Puglia.

Oggi, la Via Appia rappresenta non solo un’importante testimonianza del passato romano, ma anche un percorso di grande valore paesaggistico e culturale.

La lista dei 60 siti Unesco italiani

Il primo sito italiano è stato iscritto nel 1979. Al 2024, il Belpaese conta 60 siti nella lista dei patrimoni dell’umanità, con 32 candidature per nuove iscrizioni. Di questi, 53 sono di tipo culturale e 6 di tipo naturale, e 7 sono parte di siti transnazionali.

Ecco l’elenco dei 60 siti italiani Patrimonio dell’Umanità in ordine di ingresso nella lista: