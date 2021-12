La nascita di Wikipedia: in asta il computer iMac Strawberry e un NFT di Jimmy Wales

La vendita online intitolata The Birth of Wikipedia si svolge dal 3 al 15 dicembre e consiste in due lotti: un iMac Strawberry utilizzato all’epoca da Wales e un NFT della prima modifica di Wikipedia

Christie’s mette in asta due oggetti relativi alla storia di Wikipedia direttamente da Jimmy Wales, il co-fondatore dell’enciclopedia online senza scopo di lucro.

Una parte dei proventi della vendita aiuterà a sostenere il progetto pilota della rete di social media alternativi del Galles WT.Social, un tentativo di trovare un’alternativa più sana e non tossica con le piattaforme di social media esistenti con un modello senza pubblicità solo donazione, nonché per aiutare a sostenere una varietà di enti di beneficenza che lavorano nel mondo della cultura libera.





L’iMac Strawberry era il personal computer di Wales, che ha utilizzato per lo sviluppo e la ricerca al momento del lancio del sito Web il 15 gennaio 2001, monitorando lo sviluppo iniziale del sito, proteggendolo dai vandali e meravigliandosi della sua rapida crescita. Quando il computer è diventato obsoleto, è stato relegato nella stanza della sua giovane figlia, che lo ha usato per giocare ai videogiochi. Successivamente è stato riposto nella sua scatola originale, che sarà inclusa nella vendita. Christie’s offrirà anche un NFT della prima modifica a Wikipedia: “Hello, World!” Realizzato da Wales nel giorno in cui è stata lanciata Wikipedia, che sarebbe la prima di una lunga serie di modifiche che avrebbero prodotto “l’opera di riferimento più grande e più letta della storia”. (Wikipedia) e NFT conservano il layout della home page di Wikipedia nel 2001, basato sul primo codice sorgente esistente. L’NFT ha anche una funzione dinamica, che consente al proprietario di modificare la pagina, che può essere ripristinata con un timer per tornare al suo stato originale. “Sono passati più di vent’anni da quando ho digitato per la prima volta le parole” Hello, World! ” per lanciare Wikipedia– e ancora oggi sono ancora stupito dalle dimensioni e dall’ampiezza di ciò che è diventato “, ha osservato Jimmy Wales.

All’inizio del 2000, Wales e i suoi partner avevano guidato un progetto ambizioso: avrebbero sviluppato un’enciclopedia gratuita, online e di origine utente chiamata Nupedia. Ma alla fine dell’anno, il progetto languiva con a malapena una manciata di articoli completati. Il Galles stava contemplando l’idea di abbandonare l’intera impresa, ma il giorno di Santo Stefano, un evento altamente personale ha cambiato tutto: “… è nata la mia prima figlia Kira, ma con una grave condizione medica: è stata immediatamente portata in terapia intensiva e alla fine sono finito a casa a ricercare freneticamente (come farebbe qualsiasi nuovo genitore) sulla condizione, cercando di saperne di più. Mi sono seduto fino a questo computer e ho iniziato la mia ricerca. E naturalmente, allora, il risultato era un disastro. Non esisteva una fonte di informazioni diretta, concisa e affidabile per spiegarmi qualcosa del genere. Ho deciso di raddoppiare i miei sforzi piuttosto che arrendermi: potevo vedere e sentire in modo emotivo l’importanza di un’informazione di qualità. Dopo che è uscita dall’ospedale, ho installato un primitivo pacchetto di “software wiki” e il 15 gennaio 2001 è stata lanciata Wikipedia.

A Strawberry iMacApple Computer Inc., 2000

L’iMac Strawberry ricorda inoltre il riemergere di Apple come attore principale nel mondo dei computer dopo aver sperimentato l’equivalente aziendale di un’esperienza di pre-morte a metà degli anni ’90. Quando Jimmy Wales stava avviando Wikipedia, Apple si stava preparando a rilasciare il suo sistema operativo Mac OS X. Oggi Apple e Wikipedia, sebbene molto diverse sotto quasi ogni aspetto, dominano entrambi i rispettivi campi e sono nomi familiari in tutto il mondo. Questo iMac Strawberry, come la maggior parte dei dispositivi elettronici, è diventato presto obsoleto (sebbene nel frattempo abbia avuto una seconda vita come computer di sua figlia per giocare a “Blues Clues” e simili). È andato in magazzino e oggi viene offerto insieme alla sua scatola originale (come previsto nel 2000). Wales ha anche utilizzato un computer negli uffici di Bomis, la società che inizialmente ha supervisionato e finanziato il progetto Wikipedia. Quell’unità è stata persa da tempo.