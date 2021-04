La collezione di Michelle Smith in vendita online (foto e stime)

Una visione del lusso: la vendita online (aperta fino al 27 aprile) da Sotheby’s della collezione Michelle Smith presenta una serie di gioielli altamente sofisticati e da collezione, tra cui pezzi desiderabili della famosa casa di gioielli di Monaco, Hemmerle, nonché audaci pezzi d’oro con design classici di aziende leggendarie come Bulgari, Tiffany & Co., Cartier e Buccellati.

Sono disponibili anche design contemporanei super chic e indossabili di Sidney Garber e Mark Davis, insieme a una collezione unica di gioielli in argento e nativi americani del famoso designer Charles Loloma e sua nipote, Sinwai. La collezione vanta anche una collezione enciclopedica di borse e accessori di Hermès, inclusi gli iconici design Kelly e Birkin dell’etichetta, in un’ampia varietà di colori e finiture, perfetti sia per i collezionisti nuovi che per quelli esistenti. Ulteriori punti salienti includono mobili eleganti e arti decorative del periodo Art Déco e della metà del secolo, nonché mobili contemporanei su misura progettati da David Kleinberg Design Associates. Con una grande varietà di forme e materiali, questa superba selezione di design, gioielli e borse di alta qualità incarna l’occhio esigente e il gusto senza tempo di Michelle Smith come collezionista e intenditrice.

Cartier | Gold and Diamond ‘Coffee Bean’ Clip-Brooch || Pair of Gold and Diamond Earclips

Stima: 18,000 – 22,000 USD

Donna Vock

Pair of Baroque Cultured Pearl and Diamond Pendant-Earclips

Stima: 5,000- 7,000 USD

Buccellati

Two-Color Gold, Diamond and Ruby Ring

Stima: 3,000 – 5,000 USD

Van Cleef & Arpels

Pair of Gold and Diamond ‘Chevalerie’ Pendant-Earclips, France

Stima: 6,000 – 8,000 USD

Bulgari

Stainless Steel ‘Serpenti’ Wristwatch

Stima: 2,000 – 3,000 USD

Michelle Smith era una pioniera imprenditrice, mecenate e filantropa. Figlia del famoso uomo d’affari e filantropo Robert H. Smith e dell’artista Clarice Smith, è diventata una delle figure più rispettate dell’area di Washington DC, nota per il suo spirito generoso, l’occhio esigente e la feroce dedizione a sostenere una miriade di organizzazioni artistiche, culturali e sanitarie , così come le istituzioni educative. Michelle ha dato vita alla sua passione per l’arte, l’architettura e il design nel suo splendido attico al Ritz-Carlton Georgetown, dove fedele al suo background nel settore immobiliare e allo spirito visionario, ha intrapreso uno sviluppo pluriennale trasformando due abitazioni separate e crude spazi nella casa arredata in modo impeccabile che ha messo in mostra l’ampiezza della sua collezione senza tempo.

A Vision of Luxury: The Michelle Smith Collection Online presenta una varietà di arredi chic dell’attico Smith. Questi pezzi sono stati accuratamente selezionati per completare l’eccezionale collezione di arte e design di Michelle Smith. La loro raffinata eleganza e comfort conferiscono a queste forme classiche ampio fascino e funzionalità in una varietà di ambienti.

Hermès

Amethyst Kelly Pochette in Shiny Alligator Mississippiensis with Gold Hardware, 2010

Stima 16,000 – 18,000 USD







Hermès

Olive Birkin 35cm in Taurillon Clemence Leather with Palladium Hardware, 2015

Stima: 9,000 – 11,000 USD

Hermès

Black Retourne Kelly 28cm in Togo Leather with Palladium Hardware, 2017

Stima: 8,000 – 10,000 USD

Guidata dalla sua passione e dal suo occhio perspicace, Michelle Smith ha accumulato una collezione di borse di lusso del famoso marchio francese di pelletteria Hermès che sono eleganti, sofisticate ed eclettiche come la stessa collezionista, con lo stesso impegno per l’eccellenza che ha risuonato in ogni area la sua vita. Ogni borsa meticolosamente mantenuta riflette l’affinità di Michelle per trame e colori unici e sofisticati. La sua collezione enciclopedica include gli stili più iconici del marchio come Birkin, Kelly, Jige e Kelly Pochette, ciascuno realizzato a mano con i materiali più lussuosi tra cui la rara pelle di coccodrillo e alligatore, Togo, Clemence e Swift, in una varietà di tonalità sobrie ma eleganti.