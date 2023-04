La collezione di gioielli di Heidi Horten in asta per una stima oltre 150 milioni di dollari

Con una stima di pre-vendita di oltre 150 milioni di dollari questa impareggiabile collezione privata di gioielli è la più grande e preziosa mai messa all’asta

The world of Heidi Horten: così Chrystie’s si prepara a presentare in asta, in maggio, l’ineguagliabile collezione di gioielli della defunta signora Heidi Horten (1941-2022). Un momento straordinario pronto a eclissare le precedenti vendite record di Christie’s per The Elizabeth Taylor Collection (2011) e l’asta Maharajas & Mughal Magnificence (2019), che sono le uniche due collezioni di gioielli fino ad oggi a aver raggiunto raggiungere più di 100 milioni di dollari.

Collezionismo e filantropia

Consegnata dalla Heidi Horten Estate e offerta questo maggio a Ginevra, la Collezione sarà dedicata alla filantropia, secondo i desideri della signora Horten: tutti i proventi dell’asta andranno a beneficio della Fondazione Heidi Horten, istituita nel 2020 per sostenere il museo di arte moderna e arte contemporanea che ha fondato a Vienna – la Heidi Horten Collection – nonché per finanziare la ricerca medica e altre attività filantropiche, che ha sostenuto per molti decenni.

La collezione Heidi Horten: i pezzi più importanti offerti all’asta

La splendida collana di diamanti Briolette of India da 90 carati di Harry Winston, originariamente venduta da Cartier nel 1909 (stima su richiesta)

Briolette of India da 90 carati di Harry Winston, originariamente venduta da Cartier nel 1909 (stima su richiesta) Una collana di perle naturali a tre fili sempre di Harry Winston, evidenziata da un fermaglio di diamanti rosa a forma di cuscino di 11 carati (stima US$ 7-10 milioni)

a tre fili sempre di Harry Winston, evidenziata da un fermaglio di diamanti rosa a forma di cuscino di 11 carati (stima US$ 7-10 milioni) L’ anello Sunrise Ruby and Diamond da 25 carati di Cartier, color sangue di piccione e di eccezionale purezza (stima US$ 15-20 milioni)

da 25 carati di Cartier, color sangue di piccione e di eccezionale purezza (stima US$ 15-20 milioni) Un’importantissima selezione di creazioni Bulgari dagli anni ’70 ad oggi, che ripercorre più di cinquant’anni di maestria artigianale italiana dell’azienda

ad oggi, che ripercorre più di cinquant’anni di maestria artigianale italiana dell’azienda Un eccezionale braccialetto di diamanti di Harry Winston (stima 5-7 milioni di dollari)

di Harry Winston (stima 5-7 milioni di dollari) The Great Mughal Emerald Pendant Necklace di Harry Winston (stima US$ 500.000-700.000).

Chi era Heidi Horten: appassionata di arte e attività sociali

Heidi Horten (nata Jelinek) è nata e cresciuta a Vienna, in Austria. Ha frequentato la Hospitality Management School della Camera di Commercio e Industria e successivamente ha lavorato come segretaria in uno studio legale viennese. Fin dalla tenera età, Heidi Horten è stata esposta a oggetti di grande bellezza, prima attraverso suo padre, che era un incisore, e successivamente durante il suo primo matrimonio (con Helmut Horten), quando ha iniziato ad affinare il suo occhio per i gioielli e le opere d’arte. Dopo la morte del signor Horten, la signora Horten si è dedicata con passione a settori diversi come l’assistenza sociale, lo sport e la ricerca medica, che ha sostenuto per decenni. A partire dagli anni ’90, la signora Horten ha iniziato a costruire la sua collezione privata di arte moderna e contemporanea. I suoi primi significativi acquisti d’arte indipendenti sono stati opere di Moise Kiesling ed Emmanuel Mané-Katz, acquisite all’asta a Tel Aviv nel 1994. La sua collezione è cresciuta costantemente nei due decenni successivi e, nel 2018, è stata svelata per la prima volta al pubblico quando una selezione di 175 opere è stata presentata al Leopold Museum. Mossa dall’enorme successo della mostra, la signora Horten ha iniziato a pianificare il futuro delle sue opere, stabilendo per loro una casa permanente presso The Heidi Horten Collection, museo d’arte moderna di Vienna. L’inaugurazione ha avuto luogo il 2 giugno 2022, a cui la signora Horten ha partecipato online, appena dieci giorni prima della sua morte.