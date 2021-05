La Champions League su Amazon sarà “gratis”

Le prossime stagioni di Champions League saranno trasmesse da Mediaset, Sky e Amazon – Il rischio per i tifosi è di dover stipulare almeno due abbonamenti per riuscire a vedere le partite, ma dal colosso dell’E-commerce arrivano buone notizie per i clienti

Tra Mediaset, Sky e Amazon le prossime stagioni della Champions League non saranno facili da seguire. Il rischio per i tifosi è quello di dover fare più di un abbonamento per riuscire a vedere tutte le partite della massima competizione calcistica europea, sborsando dunque parecchi soldi in più rispetto al passato. In questo contesto però, una novità positiva c’è e arriva da Amazon. Ma lo preannunciamo: la buona notizia vale solo per chi è già abbonato a Prime, il servizio che consente di ricevere spedizioni veloci e gratuite di Amazon e che dà accesso anche a Prime Video.

CHAMPIONS: DOVE E COME VEDERLA

Prima di parlare di cosa ha stabilito il colosso dell’e-commerce facciamo un riassunto dell puntate precedenti: Mediaset si è accaparrata i diritti per trasmettere 121 su 137 partite a stagione della Uefa Champions League fino al 2024. L’emittente italiana trasmetterà in chiaro, presumibilmente su Canale 5, 17 partite a stagione (le 16 migliori del martedì sera e la finale), mentre gli altri 104 match saranno visibili via streaming previo abbonamento. Le stesse partite di Uefa Champions League trasmesse da Mediaset andranno in onda anche su Sky, con la differenza che tutte le 121 partite saranno disponibili a pagamento sui canali Sport e Calcio della tv satellitare e su Sky Go. Amazon invece è riuscita ad aggiudicarsi i diritti – stavolta esclusivi – per trasmettere 16 partite a stagione, quelle che saranno giocate di mercoledì, e che trasmetterà su Prime Video.

CHAMPIONS “GRATIS” SU AMAZON

L’annuncio arrivato ieri da Amazon ha fatto esultare gli abbonati di Prime Video. Chi infatti ha già accesso al servizio di video on demand di Amazon non dovrà sborsare un euro in più rispetto a quanto paga oggi per vedere le 16 partite del mercoledì della Champions League per le prossime tre stagioni. Stessa regola anche per la Supercoppa Europea.

“Non saranno previsti costi aggiuntivi rispetto al classico abbonamento ad Amazon Prime”, ha annunciato Alex Green, managing director Prime Video Sport in Europa, durante la presentazione delle novità per i clienti italiani.

Parlando in parole povere, Champions League e Supercoppa europea saranno già comprese nel prezzo. E chi non ha ancora un abbonamento? In quel caso l’unica soluzione per vedere le partite è abbonarsi. Il costo annuo è pari a 36 euro, mentre se si decide di sottoscrivere un abbonamento solo nei mesi in cui si gioca la Champions sarà possibile farlo per 3,99 euro al mese. Ovviamente, oltre al calcio, sarà possibile usufruire di tutti gli altri servizi messi a disposizione da Amazon.