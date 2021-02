Champions tra Mediaset, Sky e Amazon: non basta un solo abbonamento

Brutte notizie per i tifosi: dall’anno prossimo per vedere tutte le partite di Uefa Champions League serviranno due abbonamenti. Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

Mentre è ancora in corso la battaglia sui diritti Tv della Serie A, diventa più chiaro il quadro sui diritti di trasmissione della partite di Champions League per le prossime stagioni.

Rispetto al passato la novità principale è una: per vedere tutte e 137 le partite di Champions della prossima stagione non basterà un solo abbonamento, ma ne serviranno almeno due.

CHAMPIONS: A MEDIASET 121 PARTITE

Mediaset ha annunciato oggi di essersi assicurata i diritti per trasmettere 121 su 137 partite a stagione della Uefa Champions League. I diritti saranno validi per le stagioni 2021-2024 e, secondo Reuters, la società di Codogno avrebbe pagato una cifra compresa tra i 40 e i 50 milioni di euro l’anno.

Nel dettaglio, l’emittente italiana trasmetterà in chiaro, presumibilmente su Canale 5, 17 partite a stagione (le 16 migliori del martedì sera e la finale), mentre gli altri 104 match saranno visibili via streaming.

E proprio lo streaming sarà un’altra novità della prossima stagione: dopo l’abbandono di Mediaset Premium la società, proporrà nuovamente agli spettatori un’offerta sportiva a pagamento, attraverso un’applicazione che sarà disponibile su tutti i dispositivi, dagli smartphone alle tv intelligenti. Non ci sono ancora notizie sulle cifre, ma l’amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ha parlato di “una proposta pregiata che darà un’ulteriore spinta alla nostra offerta online”. Reuters riferisce che, secondo una fonte vicina alla situazione, entro giugno verrà annunciata la politica commerciale, che sarà simile a quella di un over-the-top, dunque senza abbonamenti di lunga durata.

CHAMPIONS LEAGUE: L’OFFERTA DI SKY

Le stesse partite di Uefa Champions League trasmesse da Mediaset andranno in onda anche su Sky, con la differenza che tutte le 121 partite saranno disponibili a pagamento sui canali Sport e Calcio della tv satellitare e su Sky Go.

ENTRA IN CAMPO AMAZON

La novità principale della prossima stagione sarà la discesa in campo di Amazon che è riuscita ad aggiudicarsi i diritti – stavolta esclusivi – per trasmettere 16 partite a stagione, quelle che saranno giocate di mercoledì, su Prime Video. In questo caso, come detto, si tratta di diritti esclusivi, e dunque i match non saranno visibili né su Mediaset né su Sky. Per chi avesse intenzione di abbonarsi, attualmente l’abbonamento a Prime costa 36 euro all’anno o 4,99 al mese.