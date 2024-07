Jasmine Paolini con Intesa Sanpaolo nella sua corsa verso la storia a Wimbledon

Intesa Sanpaolo ha avviato una partnership con Jasmine Paolini, prima italiana in finale a Wimbledon. Una collaborazione che conferma l’impegno della banca nel promuovere il tennis in Italia a tutti i livelli. Paolini in campo sabato 13 luglio alle 15 per un impresa leggendaria

Intesa Sanpaolo ha avviato una partnership con la tennista Jasmine Paolini, prima italiana finalista a Wimbledon. Questa collaborazione rappresenta un ulteriore passo avanti nel sostegno della banca al mondo del tennis, dimostrando il suo impegno nel promuovere lo sport a tutti i livelli.

La partnership con la campionessa si inserisce nell’ampio sostegno al mondo del tennis da parte della Banca, che da anni è al fianco di Jannik Sinner, numero uno al mondo, e che è Host Partner delle Nitto ATP Finals di Torino, oltre ad essere presente in numerose iniziative per il tennis giovanile e inclusivo. Intesa Sanpaolo fa il tifo per Jasmine con la stessa passione di tutti gli italiani, consapevole dell’importanza di sostenere i talenti nazionali nello sport.

Paolini, come Sinner, sta scrivendo nuove storiche pagine per il tennis italiano.

Jasmine Paolini, sabato la finale di Wimbleon

Sabato, alle ore 15, la tennista toscana sfiderà la ceca Barbora Krejcikova per il titolo. La sfida promette di essere avvincente, con Paolini che conferma il suo ottimo stato di forma anche sulla superficie erbosa di Wimbledon dopo essere arrivata già in finale all’ultimo Roland Garros. Paolini ha conquistato la finale con tenacia battendo in rimonta in semifinale la croata Donna Vekic. In un match di cuore, l’azzurra è riuscita a restare attaccata al match nei momenti di difficoltà, sfruttando i tanti errori della sua avversaria. Paolini è diventata la prima italiana di sempre a raggiungere la finale del prestigioso torneo londinese.

Per Jasmine Paolini un 2024 da favola

Per Paolini, il 2024 si sta rivelando un anno da favola. Oltre alla straordinaria prestazione a Wimbledon, l’azzurra ha stupido tutti anche agli Open di Francia raggiungendo una doppia finale in singolo, (quinta italiana a riuscire a raggiungere una finale dello Slam) e in doppio. Nel singolare ha dovuto cedere il passo alla numero 1 del ranking, Iga Swiatek, ma nella finale di doppio ha trionfato, vincendo il titolo insieme a Sara Errani.

Attualmente, Paolini è la numero 5 del mondo con 5.518 punti all’attivo. In una decina di giorni, ha guadagnato due posizioni e ben 1.290 punti nel ranking WTA. Il margine sulla statunitense Jessica Pegula (4.665 punti), sulla cinese Qinwen Zheng (4.055 punti) e sulla greca Maria Sakkari (3.925 punti) si fa sempre più interessante. La 28enne guarda ora anche più in alto, mettendo nel mirino il quarto posto della graduatoria mondiale, che eguaglierebbe il miglior risultato nella storia per un’italiana, ottenuto da Francesca Schiavone.

Perciò, tutti sintonizzati sabato 15 per sostenere Paolini nella finale di Wimbledon e celebrare un tennis italiano sempre più protagonista.