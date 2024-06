Jannik Sinner è il Re del tennis: storico numero uno Atp

Jannik Sinner ha scritto la storia del tennis italiano diventando il nuovo numero uno del ranking Atp. Prima volta per un azzurro. Il 22enne altoatesino ha superato Novak Djokovic che complice il ritiro per infortunio deve cedere lo scettro. Jannik intanto vince il match contro Dmitrov e vola in semifinale

Parigi, 4 giugno 2024 una data che rimarrà nella storia del tennis italiano. Jannik Sinner è il nuovo numero uno del ranking mondiale di tennis. Un traguardo storico per l’Italia, che per la prima volta nella sua storia può vantare un giocatore in cima alla classifica ATP. Il sorpasso sull’ormai ex re, Novak Djokovic, sarà ufficiale da lunedì prossimo.

Il ritiro di Djokovic apre la strada al trionfo

Il ritiro di Novak Djokovic dal torneo per infortunio ha infatti spianato la strada al sorpasso dell’azzurro. Un dolore troppo forte quello al ginocchio destro che ha piegato anche uno mai arrendevole come il serbo.

La notizia del sorpasso su Nole è arrivata durante il match di ottavi di finale del Roland Garros contro Grigor Dimitrov match poi vinto dall’altoatesino 6-2, 6-4, 7-6. Jannik a così scoperto solo a fine partita di essere diventato il nuovo numero uno del circuito. E Sinner, intanto, da neo-numero uno, vola così anche in semifinale sulla terra rossa di Parigi in attesa di conoscere il suo rivale tra il greco Stefanos Tsitsipas e lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Da Sesto alla vetta del Tennis mondiale

Il percorso di Sinner verso la vetta è iniziato ben dieci anni fa, quando a soli tredici anni ha lasciato Sesto Pusteria per trasferirsi a Bordighera e inseguire il suo sogno di diventare numero uno del mondo. Un sogno che oggi è diventato realtà.

Una rincorsa alla vetta mondiale che negli anni è proseguita ma che ha vissuto una vera accelerata tra la fine del 2023 e questo strepitoso 2024. Un momento chiave nel percorso di Sinner è stata la semifinale di Coppa Davis contro Djokovic a Malaga nel novembre 2023. In quell’occasione, Sinner ha annullato ben tre match point al serbo, vincendo il match e poi anche il doppio, dando il via alla sua striscia vincente che lo ha portato al trionfo agli Australian Open e al sorpasso in classifica.